Snoop Dogg, Huntr/x y Lainey Wilson animan el espectáculo de medio tiempo de la NFL de Netflix

Era una mezcla animada de Snoop Dogggrandes éxitos y favoritos navideños que animaron el US Bank Stadium de Minneapolis durante el descanso del medio tiempo netflixTransmisión del día de Navidad del partido de los Detroit Lions de la NFL contra los Minnesota Vikings.

Snoop Dogg, Lainey Wilson y Huntr/x de “Kpop Demon Hunters” trajeron su propia alegría navideña al evento. Martha Stewart presentó el segmento con un giro de Snoop Dogg en «Era la noche antes de Navidad», con frases como «los fanáticos se olvidaron de la carne, porque la ginebra y el jugo llenaban el aire».

Snoop entró a la arena con un traje cruzado rojo de bomberos rematado por un abrigo largo rojo con ribetes rojos borrosos. Recorrió un inteligente popurrí de sus éxitos característicos, comenzando con «The One and Only», que pasó a «My Favourite Things» y luego a «Nuthin’ But a ‘G’ Thang». Estaba respaldado por una pequeña orquesta que se reunió en la parrilla, junto con enérgicos bailarines vestidos con trajes que parecían bastones de caramelo. Una banda de música de alta energía se sumó al muro de sonido presentado.

Hubo algunas conversaciones en línea sobre la débil calidad de audio de la voz de Snoop para los espectadores de la transmisión. El desafío de ofrecer un sonido fuerte en una transmisión en vivo probablemente se vio agravado por el hecho de que Snoop se movía por todo el escenario y el campo durante su actuación.

A Snoop se le unió después de unos minutos Huntr/x, el trío de cantantes detrás de las exitosas películas de Netflix “Kpop Demon Hunters”, para una versión pop de “The 12 Days of Christmas”.

Luego, la estrella del country Lainey Wilson se unió a la escena en un trineo blanco para una animada interpretación de “Santa Claus Is Coming to Town”. El querido tenor italiano Andrea Bocelli salió con su hijo, Matteo, para cerrar el espectáculo con un poderoso dúo sobre “Blanca Navidad”. Al Bocelli mayor y al menor, por supuesto, se unieron al final Snoop, Wilson y Huntr/x en la clásica forma especial de televisión en cadena.

Este es el segundo año que Netflix transmite dos juegos de la NFL el día de Navidad con una actuación musical de alto perfil en el medio. El año pasado, una actuación de Beyoncé añadió el estatus de superestrella a la transmisión inaugural del “Christmas GameDay” de Netflix. Este año, Snoop Dogg y sus amigos dieron un giro moderno a un evento musical navideño para sentirse bien.

El jueves temprano, Netflix transmitió el primero de sus dos juegos, en el que los Dallas Cowboys vencieron a los Washington Commanders 30-23, en casa.