Snoop Dogg dice que «la inclusión es poderosa» después de la controversia de «Lightyear»

Snoop Dogg se ha asociado con GLAAD para apoyar el Spirit Day, la iniciativa contra el acoso juvenil LGBTQ+. Como parte de la campaña, el rapero se sentó con el alumno de “The Voice”, Jeremy Beloate, un miembro de la comunidad LGBTQ+ que formó parte del Equipo Snoop en la serie de telerrealidad de NBC, para una conversación especial del Día del Espíritu. Los dos hablaron sobre su reciente colaboración en una nueva canción titulada «Love Is Love», que aparece en la serie animada infantil de Snoop en YouTube, «tierra de perritos.”

«Es hermoso que los niños puedan tener padres de todos los ámbitos y que se les muestre amor, que se les enseñe qué es el amor… poder tener padres de todos los ámbitos de la vida, ya sean dos padres, dos madres, lo que sea, el amor es la clave», dijo Snoop en la conversación.

En el programa infantil, Beloate le da voz a un cachorro llamado Zippy, quien se une a los cachorros de Doggyland para cantar “Love Is Love”, una canción que celebra el amor compartido entre familias. Mientras tanto, Snoop da voz a Bow Wizzle, uno de los personajes principales del programa.

“Nuestros padres son diferentes / No hay dos iguales / Pero lo único que es seguro es que el amor no cambiará”, cantan los cachorros, mientras varias parejas del mismo sexo aparecen en la pantalla. “Las familias son especiales / Son únicas / Todos tienen un propósito, más de lo que ven / Los amamos, padres / Los amamos muchísimo”.

La asociación de Snoop con GLAAD, junto con su nueva canción «Love Is Love», se produce meses después de que el rapero hiciera Comentarios polémicos sobre la película de Pixar “Lightyear”.

En un episodio de agosto del podcast “It’s Giving”, Snoop Dogg dijo que sentía “miedo” de llevar a sus nietos al cine después de ver “Año luz”, el spin-off de “Toy Story” de 2022 que incluye una escena en la que dos mujeres crían a un niño, junto con el primer beso entre personas del mismo sexo de Disney y Pixar.

“Dijeron: ‘Ella tuvo un bebé, con otra mujer’”, recordó Snoop. «Bueno, mi nieto, en medio de la película dice: ‘¿Papá Snoop? ¿Cómo tuvo un bebé con una mujer? ¡Es una mujer!'».

Snoop recordó haber pensado: «Oh, mierda, no vine para esta mierda. Solo vine a ver la maldita película».

«‘Simplemente dijeron, ella y ella tuvieron un bebé; ambas son mujeres. ¿Cómo puede tener un bebé?'», recordó que su nieto lo presionó.

Añadió en ese momento: «Me jodió. Tengo miedo de ir al cine. Me arrojan en medio de una mierda para la que no tengo respuesta… Me dejó perplejo. Pensé: ‘¿Qué parte de la película fue esta?’ Estos son niños. ¿Tenemos que demostrar eso a esta edad? Van a hacer preguntas. No tengo la respuesta”.

Hablando sobre su asociación con GLAAD y el mensaje inclusivo detrás de su nueva canción “Doggyland”, Snoop dijo: “Al final del día, todo se trata de amor; eso es lo que les enseñamos a los niños con ‘Love Is Love’. Asociarse con GLAAD para el Día del Espíritu simplemente se sintió bien, porque difundir amor y respeto por todos es lo que hacen los verdaderos gangstas. Estamos mostrándole a la próxima generación que la bondad es genial, la inclusión es poderosa y el amor siempre gana”.

