Snoop Dogg dice que el beso gay de ‘Lightyear’ lo hace ‘asustado’ para ir al cine

Snoop Dogg recientemente apareció en el podcast «It’s dando» (a través de Entretenimiento semanal) y habló sobre estar «asustado» de llevar a sus nietos al cine después de ver 2022 «Año luz» PíxarSpin -off de «Toy Story» con la voz de Chris Evans. El rapero trajo a su nieto a ver la película animada, pero no esperaba tener que hacer preguntas sobre las parejas del mismo sexo, ya que la película presenta un montaje en el que se ve a dos madres criando a sus hijos.

«Son como, ‘Tenía un bebé, con otra mujer’. Bueno, mi nieto, en el medio de la película, es como, ‘¡Papa Snoop?

Snoop recordó haber pensado: «Oh, mierda, no entré por esta mierda. Solo vine a ver la maldita película». «Su nieto continuó duplicando lo que él vio:» «Simplemente dijeron, ella y ella tenían un bebé, ambos son mujeres. ¿Cómo tiene un bebé?»

«Me jodió», dijo Snoop. «Estoy como, asustado de ir al cine. Todos me arrojan en medio de la mierda que no tengo una respuesta para … me arrojó a un bucle. Estoy como, ‘¿Qué parte de la película fue esta?’ Estos son niños.

«Lightyear» no solo presentó uno de los personajes LGBTQ+ más destacados de Disney y Pixar, sino que también representó su primer beso del mismo sexo en una película. Como reportado por VariedadEl momento provocó una controversia generalizada internamente en Pixar después de que el estudio consideró cortar el beso del mismo sexo. Empleados y aliados en Pixar envió una declaración conjunta Para el liderazgo de la Compañía de Walt Disney, afirmando que los ejecutivos de Disney habían censurado activamente el «afecto abiertamente gay» en sus largometrajes. No vieron «Lightyear» para ser el último ejemplo. El estudio restableció el beso como resultado.

«Quiero decir, es genial», Chris Evans más tarde dijo Variedad. «Tan genial como es, y ya sabes, me han hecho la pregunta varias veces, es agradable, y es maravilloso, me hace feliz. Es difícil no estar un poco frustrado que incluso tengan que ser un tema de discusión. Que es este tipo de» noticias «. El objetivo es que podamos llegar a un punto en el que es la norma, y ​​que esto no tiene que ser algunas aguas desconocidas, que eventualmente así es como es.

Escuche la entrevista completa de Snoop en El podcast «It’s dando» aquí.