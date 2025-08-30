Snoop Dogg dice ‘mi mal’ para los comentarios sobre la pareja gay en ‘Lightyear’

Snoop Dogg ha respondido a la reacción violenta en torno a sus comentarios sobre la representación LGBTQ+ en Disney y Pixar «Año luz. «

El miércoles, Hollywood desbloqueado Reposió una entrevista con la personalidad de los medios TS Madison en Instagram, en la que discutió el impulso de Snoop Dogg en la inclusión de «Lightyear» de una pareja gay. El 16 veces ganador del Grammy luego tomó los comentarios para explicar que estaba «tomado por sorpresa» en ese momento, y que espera que sus amigos en la comunidad LGBTQ+ puedan «enseñarme cómo aprender».

«Fui tomado por sorpresa y no tenía respuesta para mis nietos», escribió. «Todos mis amigos gay [know] Lo que pasa, me han estado llamando con amor. Mi malo por no saber las respuestas para un niño de 6 años. Enséñame a aprender. No soy perfecto «.

Durante una aparición en el podcast «It’s Diving», Snoop Dogg dijo que es «Asustado por ir al cine«Después de traer a su nieto a» Lightyear «y tuvo que hacer preguntas sobre la pareja del mismo sexo de la película.

«Me jodió», dijo. «Estoy como, asustado de ir al cine. Todos me arrojan en medio de la mierda que no tengo una respuesta para … me arrojó a un bucle. Estoy como, ‘¿Qué parte de la película fue esta?’ Estos son niños.

La guionista «Lightyear» Lauren Gunderson también emitió una respuesta en Instagram. En una publicación el miércolesElla defendió su decisión de escribir una relación del mismo sexo en la película.

«Estoy orgulloso de eso. Al infinito. El amor es amor», escribió Gunderson. «Fui uno de los pocos escritores que tuvieron a lo largo de los años, lo cual es muy común para la escritura de guiones, por supuesto. Tenía muy poco que ver con el guión final. Pero estaba orgulloso de ver a una feliz pareja queer (incluso por unos segundos) en la pantalla. Sé que obtuvieron mucha mierda por esta inclusión, pero cosas como esta importan porque el amor hermoso como esto existe».

«Lightyear» no solo presentó uno de los personajes LGBTQ+ más destacados de Disney y Pixar, sino que también representó el primer beso del mismo sexo en una película. Como reportado por VariedadEl momento se encontró con controversia internamente en Pixar después de que el estudio consideró cortar la escena. Los empleados y los aliados en Pixar enviaron una declaración conjunta al liderazgo de Walt Disney Company afirmando que los ejecutivos habían censurado el «afecto abiertamente gay» en las películas de Disney. El beso se mantuvo como resultado.