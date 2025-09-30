‘SNL’ agrega 7 nuevos escritores para la temporada 51

«Saturday Night Live«Ha agregado siete nuevos escritores antes de la temporada 51.

Los nuevos escribas incluyen al actor-escritor Jack Bensinger («Rap World»), el comediante Jo Sunday (just For Laughs), el cómic Maddie Wiener («The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon»), actor y escritora Rachel Pegram («Harley Quinn»), el escritor-comedia-comedia McFadden (segunda ciudad) y Maxwell Gays y Twardman, Tos Nartermers, Tos Nartermers, de Harvmards, Tward Claire, Tward Claire, Tward Clascom. Lampoon. El escritor Auguste White ha dejado el personal de escritura «SNL».

Después de una emblemática temporada 50 en NBC, «SNL» regresa para la temporada 51 el 4 de octubre con el anfitrión Bad Bunny y el invitado musical Doja Cat. El 11 de octubre, Amy Poehler regresa al Studio 8H para ser el anfitrión de Music Act Role Model, y el 18 de octubre, Sabrina Carpenter tirará de doble servicio como anfitriona e invitada musical.

Antes de la nueva temporada, «SNL» Se agregó un puñado de nuevos miembros del elenco como una gran cantidad de caras familiares aparecieron del espectáculo. Heidi Gardner salió de la serie después de ocho temporadas, mientras que Ego Nwodim anunció su salida después de siete. También se fueron del espectáculo Michael Longfellow, Devon Walker, Emil Wakim y por favor no destruyan a John Higgins, mientras Martin Herlihy se muda al personal de escritura y Ben Marshall se une al elenco principal. También son nuevos del elenco Veronika Slowikowska, Kam Patterson, Jeremy Culhane y Tommy Brennan.

Dirigiéndose a la sacudida del elenco en la alfombra roja de Emmys, el jefe de «SNL», Lorne Michaels, dijo a Entertainment Tonight: «El programa siempre ha traído a las personas de diferentes edades y diferentes generaciones y es cómo se revive. Siempre es difícil cuando la gente se va, pero hay un tiempo para eso y nuestra audiencia siempre se ha mantenido relativamente joven, y más ahora con Tiktok».

Añadió: «El cambio es bueno. Las personas que estamos trayendo, estoy realmente emocionado».