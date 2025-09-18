‘SNL’ abre la temporada 51 con Bad Bunny, Amy Poehler, Sabrina Carpenter

«Saturday Night Live» ha establecido sus alineaciones para los primeros tres episodios de la temporada 51.

Maldito conejito Se presentará el estreno de la temporada el 4 de octubre, unido por Doja Cat como invitado musical. El 11 de octubre, Amy Poehler volverá a «SNL«Con el modelo a seguir como el invitado musical. Sabrina Carpenter Tirará de doble servicio como anfitrión y invitado musical el 18 de octubre.

El episodio del 4 de octubre marcará la segunda vez de Bad Bunny presentando «SNL». Su primera aparición en el programa fue un cameo en un episodio de 2020, e hizo su debut como invitado musical en un episodio de 2021 organizado por Regé-Jean Page antes de servir como anfitrión e invitado musical en 2023. A principios de este año, fue el invitado musical en el final de la temporada 50, que fue presentado por Scarlett Johansson. Su próxima aparición será su primera vez como anfitrión sin ser el principal intérprete musical. Bad Bunny irá de gira para promocionar su álbum «Debí Tirar Más Fotos» este otoño.

Doja Cat hará su debut «SNL» durante el episodio de Bad Bunny. Su quinto álbum, «Vie», se presentará el 26 de septiembre.

Poehler fue un miembro del elenco de «SNL» durante ocho temporadas de 2001 a 2008 y se abrió camino desde el elenco de repertorio para anclar la «actualización de fin de semana» durante su mandato. Ella fue anfitriona de «SNL» por primera vez en 2010 con Katy Perry como invitada musical, y fue co-anfitrión junto a Tina Fey en 2015 con Bruce Springsteen y la Banda de Estreet como invitada musical. La temporada 51 marcará su segundo período de alojamiento en solitario y su tercero en general. A principios de este año, lanzó el podcast «Good Hang With Amy Poehler», que desde entonces ha aumentado a la popularidad.

El modelo a seguir funcionará como invitado musical por primera vez.

Sabrina Carpenter hará su debut como anfitrión de «SNL» el 18 de octubre, aunque anteriormente apareció como invitada musical para el final de la temporada 49 organizado por Jake Gyllenhaal. Su álbum «Man’s Best Friend», que debutó en el número 1 en el Billboard 200, fue lanzado el 29 de agosto.

Lorne Michaels creó y el ejecutivo produce «SNL», que se produce en asociación con Broadway Video.