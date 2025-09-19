Sniper del FBI: el escondite cerca del campo de golf era ‘ideal’ para dispararle a Donald Trump







Un Francotirador del FBI El jueves testificó sobre la efectividad de un escondite elegido por un hombre acusado de tratar de asesinar al presidente Donald Trump en su campo de golf de Florida el año pasado. El agente especial del FBI, Nicholas Schnellele, dijo que el francotirador establecido a lo largo de la valla del Club Internacional de Golf Trump en West Palm Beach estaba a unos 126 pies (38 metros) del sexto hoyo, y estaba bien escondido por la vegetación. «Está cerca y sin obstáculos», dijo Schnelle.

Schnelle testificó que el rifle SKS recuperado de la escena tiene un rango efectivo de aproximadamente 350 metros (1,150 pies), casi 10 veces la distancia desde el escondite hasta el verde. Cualquier tirador competente habría podido alcanzar un objetivo de tamaño humano en el green con las miras de hierro básicas del rifle, pero el alcance recuperado de la escena habría facilitado el disparo, dijo Schnelle.

El jueves fue el sexto día de testimonio en el juicio de Ryan Routh, quien, según los fiscales, pasó semanas conspirando para matar a Trump antes de apuntar a un rifle a través de los arbustos mientras Trump jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024, en su West Palm Beach Country Club. Routh se declaró inocente de los cargos de intentar asesinar a un importante candidato presidencial, agrediendo a un funcionario federal y varias violaciones de armas de fuego.

El juez de distrito estadounidense Aileen Cannon inicialmente había bloqueado más de tres semanas para el juicio en el tribunal federal de Fort Pierce. Pero los fiscales dijeron que esperan descansar su caso el viernes, y Routh, que se representa a sí mismo, está listo para comenzar su caso el lunes. Routh ha indicado que planea llamar a un experto en armas de fuego, así como a dos testigos de personajes. No ha dicho si planea testificarse.

También jueves, un Condado de Palm Beach El detective de la oficina del sheriff testificó que un hombre que parecía Routh visitó el aeropuerto internacional de Palm Beach aproximadamente una semana antes del presunto intento de asesinato y pasó un tiempo en un atrio donde podía ver despegar el avión de Trump. El detective Kenny Smith describió ver una serie de videos de seguridad que siguieron al camino del hombre mientras conducía hacia el estacionamiento, caminaba hacia el atrio, observaba el avión volar y luego salía del aeropuerto.

Durante el interrogatorio, Routh preguntó: «¿Es ilegal ir al aeropuerto y tomar fotos de aviones?» Smith respondió que era legal. Routh también le preguntó a Smith si había visto la parte del video que mostraba al hombre hablando con un guardia de seguridad sobre una bolsa desatendida que finalmente se recuperó. Smith reconoció que lo había visto, pero no estaba incluido con los cuestionamientos de la fiscalía.

Relatando el presunto ataque en el campo de golf, un Agente del Servicio Secreto La semana pasada, testificó que vio a Routh antes de que Trump saliera a la vista. Routh apuntó su rifle al agente, que abrió fuego, haciendo que Routh dejara caer su arma y huyera sin disparar un tiro, dijo el agente.

La policía obtuvo la ayuda de un testigo que testificó que vio a una persona huir del área después de escuchar disparos. El testigo fue trasladado en un helicóptero policial a una interestatal cercana donde Routh fue arrestado, y el testigo dijo que confirmó que era la persona que había visto. Solo nueve semanas antes, Trump había sobrevivido a un intento de su vida mientras hacía campaña en Pensilvania. Ese pistolero había disparado ocho tiros, con una bala que pastaba la oreja de Trump. El pistolero fue disparado fatalmente por un francotirador del Servicio Secreto.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente