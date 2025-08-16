Smile Polantas se convierte en la marca principal de la Operación Merdeka Jaya

Yakarta, Viva – Kakorlantas Polri El inspector general Agus Suryonugroho enfatizó que los servicios humanistas son la clave de la creación de seguridad y comodidad de la comunidad. Reveló esto antes de la implementación de la Operación Merdeka Jaya para asegurar el 80 aniversario de la independencia indonesia.

«Sonrisa Polantas Es la marca principal «, dijo Agus en su declaración escrita, el sábado 16 de agosto de 2025.

Además de preparar la ingeniería de tráfico en varios puntos vitales de la capital, Agus pidió que cada personal permaneciera entusiasmado, leal y profesional en servicio.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

«El indicador del éxito de la celebración del Día de la Independencia de la República de Indonesia es la presencia de personas que derramaron alegremente la alegría», dijo.

Residencia en Juego de piso táctico (TFG), la policía preparó un esquema de ingeniería de flujo de tráfico el domingo 17 de agosto de 2025 a partir de las 07.00 WIB alrededor del Palacio Merdeka y el área de Monas. La ingeniería se lleva a cabo situacional para ajustar la serie de ceremonias a las fiestas de las personas.

Los caminos que tienen el potencial de ser cerrados o desviados incluyen a Jalan Medan Merdeka Utarara, Jalan Medan Merdeka Barat (East Side), Jalan Majapahit (East Side), Jalan IR. El veterano de Juanda y Jalan Raya

Además, en la noche, el carnaval y las fiestas de personas con cinco etapas de entretenimiento se llevarán a cabo en Monas, Sarinah, Hi Roundabout, Dukuh Atas, a Sampoerna Strategic. El carnaval cruzará a Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan MH Thamrin – Jalan Jenderal Sudirman a Senayan.

El pico de la celebración se cerró con una fiesta de fuegos artificiales en la rotonda HI. La policía instó al público a aprovechar el transporte público, en línea con la política del gobierno provincial de DKI Yakarta que impuso una tarifa especial de RP. 80 para Transjakarta, MRT y LRT del 17 al 18 de agosto de 2025.

También se le pidió a la comunidad que usara caminos alternativos y siguiera las instrucciones de los oficiales en el campo en aras de la suavidad compartida.

Cerrando su dirección, Agus invitó a todas las partes a trabajar juntas. «Garantemos juntos, colaboremos, comunicamos, para que todas las dinámicas en el campo puedan unirse para ser la mejor», dijo.