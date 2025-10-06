Smile Photo se convierte en uno de los métodos para identificar a las víctimas del colapso del Al Khoziny Islamic Boarding School

Yakarta, Viva – Identificación de víctimas de Tim Desaster (DVI) La Policía Regional de Java Oriental (Policía Regional de Java Oriental) utiliza una foto de la víctima que está sonriendo como uno de los métodos para identificar el cuerpo de la víctima Santri. Al KhozinyBuduran, Sidoarjo.

El presidente del equipo sectorial de operaciones SAR de la policía regional de Java Oriental, el comisionado de policía de DVI, Navran, Gigi se convirtió en uno de los datos importantes en el proceso identificación.

«Si hay una foto del hijo de la víctima sonriendo, puede ayudar porque Gigi es claramente visible. Gigi es una característica que se puede comparar en el proceso de identificación», dijo en una conferencia de prensa seguida de Yakarta el lunes.



Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo se derrumbó en el Santri

Además, DVI utiliza la huella digital y la propiedad personal de la víctima como material de comparación con datos antemortem de la familia.

Según Novran, dos de las 49 muertes fueron enviadas al Hospital Bhayangkara Surabaya (RS) todos los días se reconocieron con éxito a través de datos dentales y huellas digitales.

Mientras que todo el cuerpo que es difícil de identificar es tomado directamente por muestras de ADN para un examen más detallado en el laboratorio.

Según los últimos datos, dijo, el DVI de la Policía Regional de Java Oriental había recibido 58 datos antemortem de la familia de la víctima y otros 26 datos adicionales que estaban en proceso de coincidencia.

Novran, que representaba al jefe del Doc de la Policía Regional de Java Oriental con la identificación se llevó a cabo cuidadosamente para que los resultados fueran precisos y aceptables para las familias de las víctimas. (Hormiga)