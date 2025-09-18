Smashing Machine debería desencadenar más películas de lucha libre, dice TKO Boss

Recién salido de un Ovación de pie de 15 minutos En Venecia, el drama de lucha libre A24 de Benny Safdie «La máquina de aplastamiento«Ha provocado grandes premios, con la esperanza de que pueda hacer WWE Star Dwayne Johnson, un serio contendiente para el actor líder Oscar.

Lejos del circuito de premios entrantes, también hay esperanzas de que pueda hacer para luchar por lo que «Rocky» hizo para el boxeo, elevando el listón en términos de calidad y encender una nueva era de películas de alto perfil y prestigio sobre el deporte.

«Dice al público, esto es lo suficientemente bueno para posiblemente la estrella más grande del planeta», dice Mark Shapiropresidente y director de operaciones de TKOque posee UFC y WWE. «Dice que es significativo para Benny Safdie, uno de los directores más populares y los mejores narradores de narradores de Hollywood, y Emily Blunt, una ganadora del premio en alta demanda, que se detiene para hacer esta película».

Hablando con Variedad Desde el belicón de la Cumbre IMGXREDBIRD que se celebra en el Reino Unido, Shapiro señala «grandes y galardonadas películas» del mundo del boxeo, incluido «Rocky», «Million Dollar Baby» y «The Fighter», y dice «The Smashing Machine» podría ayudar a darle a Wrestling un momento similar en la pantalla.

«Está a punto de tener eso con ‘The Smashing Machine’, seguro, y creo que mucho más», dice. «Simplemente abre la puerta y amplía la apertura de los narradores de narradores en busca de historias emocionales y humanas que se conectan visceralmente con audiencias más amplias».

La película examina la vida, la carrera y las luchas personales del ex luchador aficionado Mark Kerr, considerado uno de los primeros pioneros de las peleas de MMA pero en gran medida desconocidas fuera del deporte. Para Shapiro, es una de las numerosas figuras maduras para la representación en pantalla.

«Tenemos un tesoro de historias que solo están esperando ser extraídas, y las estamos llevando más a la vanguardia y llevándolas a directores y escritores que pueden tener interés», dice, y señala que «ya no es un negocio de llamada» y eso, en los últimos dos años, «ahora tenemos más personas que golpean en la puerta».

Mirando más a la lucha en sí misma, Shapiro afirmó que «The Smashing Machine» «realmente aporta credibilidad a la WWE» y agrega gravedad al deporte.

«Durante años, lo hemos visto como un drama con guión. Es divertido, es familia y sus personajes inventados», dice Shapiro sobre WWE. «Pero la verdad es que estos son atletas verdaderos que sufren solos desde las mismas luchas y desafíos físicos que los atletas cotidianos, y al mismo tiempo prevalecen, conquistan y ganan tan a menudo como los atletas cotidianos».

Y aunque la WWE ya tiene una fenomenal base de fanáticos globales, una película como «The Smashing Machine», que probablemente atraiga a una audiencia que no necesariamente vería la lucha libre, podría crecer aún más.

«Ese para nosotros es el titular. Nuestro objetivo no es solo servir al público deportivo. Es ampliar nuestro público a los fanáticos casuales y a los espectadores que tienen interés en historias emocionales, conmovedoras y humanistas», dice. «Entonces estás obteniendo a alguien que se aleja de esa película conmovido emocionalmente, que tal vez se detiene y dice:» Quiero ir a un evento de la WWE «o» Quiero ver un evento de la WWE «. Sin esa película, es posible que nunca se hayan provocado para hacer eso ”.