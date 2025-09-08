‘Smartless’ llegando al Hollywood Bowl para la grabación de podcast de otoño

«Sin inteligencia«Está llegando al Tazón de hollywood Este otoño para lo que seguramente será una de las grabaciones de podcast más concurridas de la historia.

Anfitriones Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes Traerá su exitosa serie al tazón el 15 de noviembre, en lo que cuenta como la primera presentación del lugar icónico de una grabación de podcast en vivo.

Se prometen dos sujetos de entrevistas invitadas para la ocasión, pero seguirán siendo sorpresas hasta el espectáculo (ya que a veces son de dos de los tres coanfitriones).

Los boletos salen a la venta el viernes a las 10 a.m. PT a través de Ticketmaster. Una preventa de titular de la tarjeta American Express tendrá lugar a partir de hoy a las 10.

«Estamos más que honrados, y honestamente todavía un poco confundidos, ser el primer podcast en vivo jamás grabado en el Hollywood Bowl», dijeron los anfitriones Arnett, Bateman y Hayes en una declaración conjunta. «Los Beatles jugaron aquí … y ahora, de alguna manera, nosotros también. Lo siento, historia».

No será la audiencia más grande para una grabación de podcast en la historia. Según Guiness World Records, el récord de la mayor cantidad de entradas vendidas para una grabación de podcast pertenece al podcaster canadiense Mike Ward, cuyo «Mike Ward Sous Ecoute» vendió 20,986 boletos para un espectáculo en Montreal en julio de 2022. Un espectáculo en el Hollywood Bowl, con una capacidad de 17,500, no puede romper ese registro.

Sin embargo, «Smartless», que es hasta más de 270 episodios, podría atraer a la multitud más grande para un podcast que graba en los Estados Unidos

En un momento del año pasado, «y» New Heights «de Jason y Travis Kelce parecían que podía atraer a una audiencia discográfica, cuando se estableció una grabación para el Nippert Stadium de Cincinnati. Sin embargo, el clima inclinado obligó al programa de abril de 2024 a ser trasladado a la quinta tercera arena, donde jugó hasta una multitud de 12,500.

Aunque los invitados no se están anunciando, no sería difícil imaginar que uno de ellos podría ser músico, dada la historia del podcast de organizar tales estrellas y qué tan bien probablemente pasaría una actuación musical en los climas del Hollywood Bowl. Los invitados recientes en el lado de la música han incluido a John Mayer, Jelly Roll, Ariana Grande y el equipo de Brandi Carlile y Elton John. Otros invitados justo desde el comienzo de 2025 han incluido a Julia Garner, James Gunn, Marc Maron, Parker Posey, Pete Buttigieg, John Lithgow, Bill Burr, Mark Hamill, Jesse Eisenberg, Maria Shriver, Jason Momoa y Bill Gates.

«Smartless» se lanzó en julio de 2020 y se encuentra entre los 5 mejores podcasts más escuchados mensualmente. Es producido por Michael Grant Terry, Bennett Barbakow y Rob Amjärv. SiriusXM adquirió el podcast de Amazon en 2024.