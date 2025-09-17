Smartfren es cada vez más guber después de la agergera

Yakarta, Viva – Post -ager es parte de PT Xlsmart Telecom Sejahtera tbk, Smartfren Reforzar sus pasos estratégicos expandiendo la cobertura de la red, presentando productos superiores ilimitados, así como el fortalecimiento de la participación del cliente a través de actividades nacionales de marca o marca y programas de lealtad digital.

Leer también: Xlsmart muestra la señal de mooke en el medio de la inundación de Bali



Director de marketing Smartfren XLSMart, Sukaca Purwokardjono, afirma estar presente para responder las necesidades del cliente con servicios asequibles sin preocupaciones a través de la expansión de la red e integración de tecnología.

«Precisamente, después de Ourger, estamos apuntando al crecimiento de nuevos clientes, además de asegurar que cada cliente sienta una conectividad mejor y estable en más ciudades de Indonesia», dijo en Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: 3 acuerdos de XLSMart y Telkom



Ahora, Smartfren ha estado presente más ampliamente en Indonesia. Nuevas áreas que anteriormente eran inalcanzables, como Bengkulu, Gorontalo, Central Kalimantan, Central Sulawesi, West Sulawesi, Sureste de Sulawesi, Sumbawa, al este de Nusa Tenggara ahora han sentido el servicio.

La integración de la infraestructura XL y Smartfren también presenta una conectividad más amplia, estable y confiable, proporcionando nuevas opciones para millones de personas.

Leer también: La lealtad del cliente es el mayor activo



«Ofrecemos productos superiores ilimitados que son los favoritos de los clientes. Internet sin preocuparse por la cuota que se ejecuta es la atracción principal. Completarlo, también hay paquetes sin escalas y una amplia selección de paquetes de cuotas», explicó Sukaca.

Para aumentar la satisfacción del cliente, también presenta nuevas experiencias a través de Sarah Digital Technology, chatbot a base de IA, listos para ayudar a los clientes las 24 horas para cualquier persona que necesite una solución.

Por otro lado, AplicationsMySF continúa desarrollándose con características de pago instantáneas, contenido digital, puntos de recompensa y promociones exclusivas.

Todo esto está diseñado para que los clientes se sientan más fáciles, más cómodos y más cercanos a los servicios de Smartfren. En general, XLSMart actualmente atiende a más de 82.6 millones de clientes en toda Indonesia.

Al final del segundo trimestre de 2025, el número total de BTS XLSMART alcanzó más de 209 mil BT, un aumento del 28 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.