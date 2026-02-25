Smarter Bodo/Glimt, la honesta confesión de Cristian Chivu después de que el Inter de Milán no lograra llegar a los octavos de final de la Champions League

Milán, LARGA VIDA – Pasos Inter de Milán De Campeones de Liga la temporada tuvo que detenerse dolorosamente tras ser eliminado ellos lo harán/Brilla en los playoffs entre los 16 primeros. La derrota global por 2-5 ante los representantes noruegos fue un duro golpe para los nerazzurri, sobre todo porque ocurrió en una fase crucial de la competición de élite europea.





Tras la derrota, el técnico del Inter Cristian Chivú dio una confesión muy honesta sobre el desempeño de su equipo. Chivu no buscó excusas y admitió abiertamente que el Inter era menos inteligente que su rival.

«Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. En dos partidos, Bodo/Glimt fueron más inteligentes que nosotros», dijo Chivu citado por Football Italia.





«Sabían cuándo presionar, cuándo defender y cómo sacar provecho de cada pequeño error que cometíamos».

Chivu cree que el principal problema del Inter no es sólo la calidad individual, sino la falta de competitividad colectiva en los momentos importantes. Incluso afirmó con firmeza que su equipo no estaba al nivel requerido para clasificarse a la siguiente ronda.





«Si miras estos dos partidos en conjunto, no fuimos lo suficientemente competitivos. Esto es la Liga de Campeones, y si no juegas al más alto nivel, serás castigado», dijo Chivu.

“Bodo/Glimt jugaron con intensidad, coraje y excelente organización”.

De hecho, el Inter era más favorecido antes del partido, tanto en términos de experiencia como de material de jugador. Sin embargo, sobre el terreno Bodo/Glimt parece más eficaz y eficiente. Chivu destacó cómo el equipo contrario pudo alterar el ritmo del Inter y hacer perder el control a los nerazzurri.

«Dominamos la posesión, pero eso no significa nada si no va acompañado de agresividad y agudeza», prosiguió.

«Nos hicieron sentir incómodos durante todo el partido».

Chivu también admitió que el Inter cometía a menudo sus propios errores, lo que no debería ocurrir en la Liga de Campeones. Estos errores fueron muy bien aprovechados por Bodo/Glimt, que se mostraron tranquilos y disciplinados.

“Cometimos demasiados errores simples y en una competición como ésta, los pequeños errores pueden ser fatales”, afirmó Chivu.

“Bodo/Glimt no necesita muchas ocasiones para marcar”.