Smart TV de Prabowo en la escuela East Manggarai, NTT ‘inactivo’, la razón es que no hay Internet

Manggarai Oriental, VIVA – A pesar de haber recibido ayuda televisión inteligente del presidente Prabowo Subianto para apoyar el aprendizaje digital, pero cientos escuela En el interior de East Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT) todavía enfrenta serios desafíos, a saber, el acceso por carretera, la electrificación y la falta de señal. Internet lo que plantea preocupaciones sobre la ironía de la educación en las áreas 3 T (subdesarrolladas, fronterizas y ultraperiféricas).

Este programa de asistencia de TV inteligente es un paso positivo para apoyar la transformación digital en el mundo de la educación.

El presidente Prabowo afirmó que el programa para proporcionar televisores inteligentes a los profesores era una solución a la desigualdad en el acceso a la educación en las áreas 3T.

Al utilizar un televisor inteligente, se espera que los profesores puedan presentar material de aprendizaje más interesante e interactivo, para que ya no se vean obstaculizados por la distancia.

La distribución de dispositivos de televisión inteligente a varias escuelas del interior de East Manggarai, enviados desde la ciudad, no es tan fácil como podría pensarse, pero requiere esfuerzos extremos, es decir, ser transportados alternativamente por profesores y padres por terrenos difíciles.

Aparte de eso, hay tantas escuelas receptoras que aparentemente no tienen electricidad y no hay red de internet.

Qué difícil es para profesores y padres turnarse para llevar un televisor inteligente con un peso total de unos 79 kilogramos (LCD 56 kg + accesorios 23 kg), cuyo coste se estima entre 25 y 30 millones de IDR, por carreteras resbaladizas y rocosas.

Las escuelas receptoras que están conectadas a la electricidad pero aún no están conectadas a Internet o las escuelas que tienen una red de Internet pero no tienen electricidad o no tienen ambas, la electricidad y la Internet solo pueden rendirse y esperar hasta que la asistencia tecnológica proporcionada por el presidente Prabowo pueda funcionar correctamente.

Las difíciles condiciones que eclipsaron la distribución de ayuda para televisión inteligente del presidente Prabowo Subianto en realidad ocurrieron en SDI Compang Ngeles en la aldea de Rana Gapang, distrito de Elar, East Manggarai Regency, NTT. La televisión inteligente no se pudo utilizar por falta de red de internet.

Los profesores y padres de estudiantes transmiten el programa Smart TV del presidente Prabowo en NTT.

Condiciones severas de infraestructura y falta de red de Internet

El director de la escuela primaria Compang Ngeles Inpres (SDI), Viktor Nasus, dijo que los paquetes y accesorios de LCD se entregaron con gran dificultad.