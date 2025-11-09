SMAN 72 Yakarta Sigue Estéril, Los Estudiantes Aprenderán En Línea A Partir De Mañana

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta brinda atención y asistencia integral a las víctimas y a los residentes de las escuelas. SMAN 72 Yakarta después del incidente explosión lo cual sucedió hace algún tiempo.

El personal especial del Gobernador de DKI Yakarta para las Comunicaciones Sociales, Chico Hakim, dijo que su partido estaba tomando medidas rápidas para garantizar que el proceso de recuperación física y psicológica se desarrollara de manera óptima.

Uno de ellos está relacionado con el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la escuela. Chico dijo que las actividades de enseñanza y aprendizaje se realizarán en línea a partir del lunes 10 de noviembre de 2025.

El ambiente en el Hospital Islámico Cempaka Putih donde ocurrieron las víctimas de la explosión del SMAN 72 en Yakarta

«Las actividades de enseñanza y aprendizaje se llevarán a cabo en línea a partir del lunes 10 de noviembre de 2025, hasta que la escuela sea declarada apta para su uso nuevamente», dijo Chico a los periodistas el domingo 9 de noviembre de 2025.

Chico agregó que SMAN 72 Jakarta todavía estaba en proceso de seguridad. esterilización por el partido policía luego de la explosión ocurrida el viernes 7 de noviembre de 2025.

«Hasta el día de hoy, la ubicación del SMAN 72 todavía está en proceso de ser asegurada y esterilizada por la policía», concluyó.

Mientras tanto, el Servicio de Salud de DKI Yakarta (Dinkes) preparó un cronograma de asistencia clínica y desplegó personal médico para las víctimas que aún necesitan tratamiento adicional.

Aparte de eso, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta también está coordinando con la Jefatura de la Policía Nacional y el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil (PPPA) para garantizar la disponibilidad de psicólogos para ayudar en el proceso de recuperación de las víctimas en su conjunto.