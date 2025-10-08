Sman 10 Fajar Harapan Banda Aceh presentado oficialmente como la escuela Garuda Transformasi

Aceh, Long Live – Programa insignia del presidente Prabowo Subianto en el campo de la educación, Escuela GarudaIntroducido oficialmente al público el miércoles 8 de octubre de 2025.

El evento titulado ‘Conocer la escuela Garuda: Nueva esperanza para una educación superior ‘ tuvo lugar animado en 16 puntos en toda Indonesia, incluso en Sman 10 Fajar Harapan Banda Aceh, que fue designado como uno de los Escuela de transformación de Garuda.

A esta actividad también asistieron el Viceministro de Población y Desarrollo Familiar. Isyana Bagoes OkaLa gobernadora de Aceh, Marlina Muzakir, jefa del Servicio de Educación de Aceh, Marthunis, y Directora General de Educación Superior Khairul Munaji.

El evento comenzó con los típicos bailes de Acehnese, Peumulia Jamee y Didong. Además de eso, los estudiantes también exhibieron los resultados de su investigación y su trabajo innovador en exposiciones que se convirtieron en una atracción especial para los invitados.

En su discurso, el viceministro Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka explicó que este programa es parte de Programa de mejores resultados rápidos (PHTC) que es una manifestación concreta de la implementación del cuarto punto de Asta Cita del presidente Prabowo, que mejora la calidad de los recursos humanos hacia Oro de Indonesia 2045.

«Hoy nos reunimos en una de las ubicaciones de 16 escuelas de Garuda en toda Indonesia. Hay dos tipos de escuelas de Garuda, a saber, la Escuela de Transformación Garuda que mejora la calidad de las escuelas existentes, y la nueva escuela Garuda que comienza a construir en varias áreas», dijo Ratu Ayu.

Las cuatro nuevas escuelas en cuestión son la Escuela Garuda Mayang (Bangka Belitung), la Escuela Garuda Bulungan (North Kalimantan), la Escuela Garuda Konawe Selatan (Southeast Sulawesi) y la Escuela Garuda Soe (NTT).

Ratu Ayu agregó, la Escuela Garuda es un puente para que los niños sobresalientes en toda Indonesia obtengan acceso a la mejor educación, incluso a universidades extranjeras.

«Sman 10 Fajar Harapan Banda Aceh es un ejemplo de una escuela que se espera que produzca futuros líderes nacionales», explicó.

También reveló que en 2026, el gobierno también planea construir la nueva escuela Garuda en North Aceh como una forma de igualdad educativa. De hecho, dijo, para 2029, habrá 20 nuevas escuelas de Garuda y 80 escuelas de transformación Garuda en varias regiones.