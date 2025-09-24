Small Town es el objetivo del financiamiento digital, su crecimiento económico excede el metropolitano

Yakarta, Viva -Los pequeños y en desarrollo ciudades en Indonesia son ahora una preocupación en el sector económico y financiación. Los datos muestran que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en las regiones de nivel 2 y nivel 3 excede la ciudad metropolitana.

Basado en el análisis de la Twimbit en el informe de Indonesia 2024 de Empodering, el PIB metropolitano per cápita alcanzó RP158 millones, mientras que en las ciudades de Nivel 2 y Tier-3 solo RP73 millones. Sin embargo, el crecimiento del PIB en las regiones de nivel 2 y nivel 3 es más rápido, con una tasa compuesta anual de 6.6% en el período 2018-2022, en comparación con el metropolitano, que es solo del 5,4%.

Del total de 163 millones de población urbana, el 76% vive en las ciudades de Nivel 2 y Nivel 3. Esto indica que hay un gran potencial en el que no se ha trabajado.

Al ver eso, los proveedores de servicios de financiamiento digital comenzaron a mirar el mercado fuera de las grandes ciudades. Yesscredit, por ejemplo, anunció la apertura de su nueva sede en el área de Kuningan, Yakarta, el 24 de septiembre de 2025, al mismo tiempo enfatizando su enfoque para expandir la inclusión de financiamiento digital en la ciudad pequeña y en desarrollo.

«Estamos seguros de que el crecimiento económico de Indonesia no solo cuenta con el apoyo de grandes ciudades, sino también ciudades pequeñas e inundadas», dijo Welan Towai Palilingan, presidente de YessScredit, tal como se cita de su declaración, miércoles 24 de septiembre de 2025.

«Por lo tanto, hemos estado presentes en 30 provincias en Indonesia, comenzando desde Sumatra hasta las Islas Maluku», dijo.

Al canalizar el financiamiento, Yesscredit coopera con Bank Jago y Superbancy como prestamistas. Los canales de la empresa crédito A través de asociaciones con más de 4,000 tiendas en varias regiones y ahora atienden a más de 1.65 millones de usuarios registrados. La distribución total de crédito desde su establecimiento alcanzó más de Rp788 mil millones.

«Nuestro enfoque actual es la tecnología de financiación y los productos electrónicos, que son ampliamente utilizados por la comunidad para necesidades productivas», dijo Welan.

Además, Michael Li Meng, director de YessScredit, destacó el papel de la tecnología como impulsor del acceso financiero. «Combinamos tecnología e inteligencia artificial (IA) con un enfoque centrado en el ser humano para hacer que el proceso de aprobación sea más rápido y más fácil», dijo.

Además, YessScredit ofrece productos de cuota (financiamiento de cuotas) para la compra de bienes de gran valor, como electrónica y muebles, con límites de hasta Rp30 millones y tenores por hasta 24 meses.

Según Sylvia Yulianti Sirait, directora de YessScredit, este producto está diseñado para que los consumidores no estén cargados. «Aseguramos la transparencia de los precios, el tenor flexible, sin costos ocultos o sobretensiones repentinas. Este enfoque es importante para que el financiamiento sea realmente un instrumento que ayuda a la productividad, no se suma al riesgo», dijo.

A través de esta estrategia, la compañía declaró sus pasos para desempeñar un papel en el ecosistema de financiamiento digital más inclusivo. Se espera que la presencia en ciudades pequeñas y en desarrollo amplíe el alcance de los servicios financieros y responda los desafíos de las brechas de acceso de crédito fuera de las grandes ciudades.