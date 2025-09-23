Slank todavía parecía impresionante en el escenario, dijo Kaka con admiración

Yakarta, Viva – Famosa banda de rock Homeland, Delgado Apareciendo impresionante en el evento Pensi de Terrace 2025, organizado por Sman 3 Yakarta, el sábado 20 de septiembre de 2025, en Balai Sarbini. No solo Slank, la actuación artística también fue animada por las actuaciones de Bernadya y como la banda.

Me gusta como la banda apareció como la apertura que inmediatamente encendió el espíritu de la audiencia. Después de eso, Bernadya presentó la aparición de Syahdu a través de su melodiosa voz y canciones que ya estaban familiarizadas en los oídos de la audiencia. Desplácese para conocer la emoción, ¡vamos!

La aparición máxima de la terraza 2025 Pensi es slank. La banda que consiste en Kaka, Bimbim, Abdee, Ivan y Ridho sacudieron con éxito Balai Sarbini al traer 15 canciones principales. Miles de espectadores que asistieron dieron la bienvenida con entusiasmo cantando juntos.

El vocalista de Slank, Kaka, afirmó sentirse saludo y asombrado por el arduo trabajo de los estudiantes que se convirtieron en el comité para que pudieran tener una terraza de Pensi 2025.

«Esta es la primera vez que Slank fue invitado al contenido de la Escuela Secundaria Pensi 3. Ahora muchas escuelas compiten para hacer eventos geniales, y High School 3 es increíble. El valor positivo, podemos ver cómo los hermanos menores del comité son muy compactos. Se asombra a Slank», dijo Kaka en su declaración, citada el martes 23 de septiembre.

Jefe de Sman 3 Yakarta, Dres. Muhklis Mi Kom, explicó que Pensi Terrace es un evento de rutina que es una sala para el desarrollo del talento estudiantil. Con el apoyo de todas las partes, Pensi Terrace 2025 Sman 3 Yakarta no solo es un evento de entretenimiento, sino también una prueba de que la generación más joven puede ser compacta, creativa y hacer una nueva historia en cada paso.

«Este evento es una tradición de hereditario. Solo ayudamos, el resto de los estudiantes que son creativos. Nuestra esperanza, además de tener éxito en hacer Pensi, también continúan sobresaliendo en académicos», dijo Muhklis.

El presidente de las Teras 2025, Najwa, calificó este evento como prueba de la creatividad y la cohesión de los estudiantes. Mientras tanto, el presidente de la Copa Teras, Syahril y el presidente de Teras Pensi, Firgie enfatizó que el éxito de la terraza Pensi era inseparable desde el apoyo completo de los maestros, los padres, la Asociación de Alumnos Exemplarios (IKAT).