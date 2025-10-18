Slank apoya a HS para reclutar a Slankers como empleados, Bimbim: ¡Productos locales fenomenales!

Yogyakarta, VIVA – La legendaria banda Slank anima a una empresa tabacalera local de Yogyakarta, SAcontinuar expandiendo el empleo y absorber más fuerza laboral entre Slankers en toda Indonesia. Este aliento fue transmitido en la conferencia de prensa de la gira Hey Slank X HS Dare to Be Different en Grupo Suryo Tower, Sleman, Yogyakarta, el sábado (18/10/2025).

Este evento comenzará el domingo (19/10) en el Adisucipto Gravel Sport Center y será una colaboración entre Slank y HS en una campaña titulada «Atrévete a ser diferente». En esa ocasión, el personal de Slank compuesto por Kaká, BimbimIvanka, Ridho y Abdee, quienes también se tomaron el tiempo para visitar la fábrica de cigarrillos HS en Magelang Regency.

La bajista de Slank, Ivanka, espera que esta colaboración no se limite sólo a una gira musical, sino que también tenga un impacto real en el empleo.

Mientras tanto, Bimbim evalúa que HS es un producto de cigarrillos local que puede competir en medio de la estrecha industria tabacalera nacional. Según él, aunque todavía no ha cumplido dos años, HS se ha convertido en un fenómeno y está mostrando un rápido crecimiento.

«HS es un producto local fenomenal. Sólo han pasado dos años pero ya se está luciendo en el mercado», afirmó.

Añadió que, en medio de condiciones económicas que aún no se han recuperado completamente, se deben apreciar las medidas adoptadas por HS para poder absorber a miles de trabajadores. Bimbim evaluó que la empresa había desempeñado un papel real a la hora de ayudar a las personas a conseguir empleo.

«HS puede emplear a miles de personas en un momento en el que la gente tiene dificultades para encontrar trabajo. Esperemos que Slank y HS puedan hacer algo por el pueblo indonesio», afirmó el baterista de Slank.

Por otro lado, el propietario de Surya Group, Muhammad Suryo, expresó su agradecimiento por el apoyo de Slank y el entusiasmo del público por los productos HS. Dijo que HS es un cigarrillo original fabricado por gente de Jogja, pero que la fábrica está en Magelang Regency. «Aunque sólo lleva dos años funcionando, HS ha contratado entre 2.500 y 3.000 empleados, y todos ellos son trabajadores locales», dijo Suryo.