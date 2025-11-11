‘Slam Frank’, controvertido musical off-Broadway, extiende su duración

“golpe franco”, un nuevo y provocativo musical que reinventa la historia de Ana Frank para satirizar la política y los medios progresistas, se extenderá hasta finales de 2025. El espectáculo fuera de Broadway, que ha generado controversia con su representación de la sobreviviente del Holocausto como una latina pansexual llamada Anita Franco, ha sido un éxito de taquilla durante Asilo Nueva York. Inicialmente anunciado para una duración de tres semanas, ahora suma su cuarto mes de presentaciones hasta el 28 de diciembre.

«Nunca habíamos visto una reacción como esta noche tras noche, es exactamente por eso que Asylum NYC siempre apoyará el teatro nuevo y valiente», dijo Bob Melley, socio de Asylum NYC.

La producción ha enfrentado críticas de ciertos sectores que creo que es insensiblepero ha sido acogido con agrado por los críticos, y el ex crítico del New York Times, Ben Brantley, lo elogió en las redes sociales como “el programa más importante que existe”.

“Slam Frank” trata sobre una compañía de teatro comunitario progresista que decide transformar la historia de Ana Frank en un musical de hip-hop afrolatino, interseccional, multiétnico y de género queer. El creador y compositor Andrew Fox concibió el espectáculo con Joel Sinensky. Está dirigida por Sam LaFrage.

El elenco incluye a Olivia Bernábe como Anita (Anne), Andrew Fox como el Sr. Van Daan, Alex Lewis como Peter, Anya van Hoogstraten como Margot, Austen Horne como Edith, Rocky Paterra como Otto, Jaz Zepatos como la Sra. Van Daan y Walker Stovall como el subdirector de escena. Cubriendo la empresa están Kris Bramson, Peter Kendall y Crystal Stewart.

El equipo creativo incluye a la directora asociada Emily Abrams, el director musical Alex Harrington, el coreógrafo Nico DeJesus, la coreógrafa asistente Arianne Meneses, la diseñadora de vestuario Sarah Lockwood, el diseñador de escenografía y utilería CJ Howard, el diseñador de iluminación y transmisión de video en vivo Zach Lobel y el diseñador de proyecciones Nicholas Ferrari. Nikita Chernin se desempeña como directora de escena de producción. El marketing y la publicidad estuvieron a cargo de Katie Rosin, Kampfire. La banda está formada por Mike Pettry (teclados/guitarra), Jared Decker (percusión) y Joseph Wallace (bajo).

El espectáculo está producido por Steven Brandon, Andrew Fox, Seth Greenleaf, Alex Lewis, Joel Sinensky y Stage Time.