Skyline 400R Limited, el nuevo coche de Nissan que está listo para ser buscado por los coleccionistas

Tokio, VIVA – Nissan vuelve a aportar un avance interesante al mercado automovilístico japonés. Tras casi una década manteniendo la actual generación Skyline, el fabricante de Yokohama prepara una nueva variante más exclusiva: Nissan Skyline 400R Limitado. Está previsto que este coche haga su debut en el Japan Mobility Show a finales de este mes.

Lea también: Lista de 10 víctimas mortales de accidentes de viaje de Daytrans en la carretera de peaje de Cipularang, 1 persona murió



Aunque no se han filtrado fotografías oficiales ni detalles completos, el nombre «400R Limited» ya da una fuerte señal sobre el carácter de este coche. Según se informa, esta edición especial del Skyline seguirá dependiendo de un motor biturbo de seis cilindros y 3,0 litros, la misma unidad que el Infiniti Q50 Red Sport que se vendía anteriormente en los Estados Unidos.

En términos de prestaciones, este motor es capaz de producir alrededor de 400 caballos de fuerza con 475 Nm de torque. Sin embargo, muchos aficionados esperan que esta versión Limited reciba un pequeño toque extra de la variante Nismo, que en Japón tenía 414 CV y ​​550 Nm.

Lea también: La aclaración de Baskara sobre las acusaciones de satanismo en su concierto: Entonces es realmente salvaje



citado VIVA Automotriz Según Creative311, lunes 13 de octubre de 2025, la producción del Skyline 400R Limited será muy limitada: solo unas 400 unidades. Curiosamente, a esta edición se la conoce como una versión «a medias» del Nismo, en el sentido de que lleva el ADN de alto rendimiento pero sin todo el paquete Nismo de cambios extremos.

Lea también: ¡Único! Esta es la única base militar del mundo por la que se puede pasar en coche privado.



Algunas de las principales diferencias respecto a la versión Nismo pueden estar en los detalles exteriores e interiores. Según se informa, el Skyline 400R Limited solo recibe ligeras actualizaciones en el acabado y los detalles de estilo, como el uso de material de fibra de carbono en algunas partes, ruedas especiales y emblemas de edición limitada.

Es probable que los sistemas de control como el control dinámico del vehículo y el ABS se mantengan en una configuración más suave para que este automóvil siga siendo cómodo para el uso diario.

En cuanto al precio, Nissan no ha facilitado información oficial. Sin embargo, las estimaciones iniciales sugieren que el Skyline 400R Limited tendrá un precio de alrededor de 7 millones de yenes o alrededor de 730 millones de IDR, colocándolo justo entre las versiones estándar y Nismo en la jerarquía Skyline.