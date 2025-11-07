Sky hace una oferta de 2.100 millones de dólares por la división de redes de ITV

locutor del Reino Unido itv ha confirmado que ha recibido una oferta de 1.600 millones de libras (2.100 millones de dólares) de ComcastLa plataforma europea de televisión de pago. Cielo para ello unidad de medios y entretenimiento.

La impactante noticia, que llegó de la noche a la mañana al Reino Unido, haría que Comcast tomara el control de los canales lineales de ITV y su negocio de streaming ITVX y ampliaría significativamente su presencia en el panorama televisivo británico, habiendo adquirido ya Sky por alrededor de 30 mil millones de dólares en 2018.

En un breve comunicado enviado el viernes por la mañana, ITV toma nota de «las recientes especulaciones de la prensa y confirma que está en conversaciones preliminares sobre una posible venta de su negocio de M&E a Sky por un valor empresarial de 1.600 millones de libras».

Añadió: «No puede haber certeza sobre los términos bajo los cuales se puede acordar una posible venta o si se llevará a cabo alguna transacción. Se hará un nuevo anuncio a su debido tiempo, si corresponde».

Más por seguir.