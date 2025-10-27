SKK Migas revela el desarrollo del proyecto de gas Abadi del bloque Masela, consulte el progreso

Jacarta – Proyecto Campo Gas Abadi en el bloque Telasdesignado como Proyecto Estratégico Nacional (PSN) por el Gobierno de Indonesia, continúa demostrando un progreso significativo en los esfuerzos hacia la producción de gas sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

INPEX Masela, Ltd. (INPEX) y SKK Migas En colaboración con el Instituto de Investigación Tecnológica y el Instituto Afiliado de la Industria de Bandung (LAPI ITB), ha completado una serie de estudios técnicos relacionados con el almacenamiento de captura de carbono (CCS) para garantizar la preparación del subsuelo en el plan de implementación de esta tecnología.

El diputado de Explotación de SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, dijo que este estudio es el compromiso del Proyecto Abadi hacia las Emisiones Netas Cero, así como los esfuerzos para aumentar la competitividad del proyecto a nivel global.

Inauguración de la fase de ingeniería básica (FEED) del Proyecto Abadi Masela Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«El componente CCS está diseñado para capturar y almacenar CO2 de la producción de gas con el fin de apoyar el objetivo de descarbonización del sector energético nacional. La presentación del estudio técnico de CCS se realizó en la Facultad de Geología del ITB en presencia de SKK Migas e Inpex Management», dijo Taufan en su comunicado del lunes 27 de octubre de 2025.

Explicó que este estudio es una etapa crucial para garantizar que el diseño técnico esté en armonía con los aspectos ambientales y brinde apoyo para las siguientes etapas del proyecto.

«Este estudio es una base importante para diseñar una tecnología de captura y almacenamiento de carbono que sea apropiada para las condiciones geológicas de la región de Maluku», dijo.

Taufan agregó que, con la finalización de este estudio conjunto, INPEX implementó la tecnología CCS desde el subsuelo y continuó el proyecto hasta la etapa de Diseño de ingeniería frontal (FEED).

Mientras tanto, el director ejecutivo de proyectos de INPEX Masela, Ltd, Jarrad Blinco, enfatizó que este estudio es importante en el camino del proyecto Abadi LNG hacia su realización, así como una prueba del compromiso de INPEX de apoyar el objetivo nacional de transición a energías limpias.

«Este proyecto es el primer proyecto de GNL en Indonesia que aplica la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS) y fomenta los esfuerzos de descarbonización de Indonesia sin dejar de proporcionar energía al país», dijo Jarrad.

Altos funcionarios de Inpex Masela Ltd., en una conferencia de prensa en el área de Senayan, en el centro de Yakarta, el miércoles 9 de abril de 2025 Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

«Expreso mi agradecimiento a SKK Migas, LAPI ITB por la asociación que se ha brindado hasta ahora. Por supuesto que podemos completar este estudio con un buen apoyo y sinergia. Reafirmamos nuestro compromiso con este proyecto y con la implementación exitosa de la fase FEED», dijo.