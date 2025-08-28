Skk Migas Jamin Feed Fase y licencia de Masela Project Complete Fin

Yakarta, Viva -Con de ingeniería y diseño front-end (Feed), en el proyecto Eternal Giant GNL en Blok Masela ha comenzado. La ceremonia fue inaugurada por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Skk migasInpex Masela, Ltd., Pt Pertamina Hulu Energi Masela (Phe Masela) y Petronas Masela Sdn.

Jefe de Skk Migas, Djoko siswanto dijo, para apoyar el proceso y las etapas suaves de la realización del proyecto gigante de GNL, su partido se ha comprometido a acelerar los aspectos licencia De este proyecto.

De hecho, ¿se aseguró de eso? SKK Migas también ha sido objetivo de que el proceso de alimentación del proyecto GNG Masela se pueda completar al final del año 2025.

«En el proceso de implementación de esta alimentación, también llevaremos a cabo el mismo proceso que necesitamos para presentar una licitación mientras completamos las licencias», dijo Djoko en el área de Senayan, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

? Inpex Masela como operador que representa a un socio de empresa conjunta espera que el proyecto pueda hacer una contribución significativa a su partido.

Especialmente, a saber, en el desarrollo económico en el este de Indonesia, así como para apoyar el logro del objetivo nacional de Indonesia para lograr el objetivo de emisión de CO2 neto cero en 2060.

El período de contrato de producción compartida (PSC) del proyecto se establece hasta el 15 de noviembre de 2055, con un área de contrato de 2,503 km2 y la profundidad del mar en el rango de 400-800 metros.

? Se sabe que el bloque Masela en sí se encuentra a unos 170-180 km al suroeste de la regencia de las Islas Tanimbar. Por lo tanto, Djoko también garantiza que el gobierno indonesio, incluido SKK Migas, garantice los aspectos suaves de la licencia de demostración que apoya el proyecto Giant Masela Block.

«El gobierno indonesio ha demostrado que podemos garantizar todos los permisos que podemos completar este año», dijo.