Skipper 99 termina el maratón de Chicago, ¿cómo sucedió eso? ¡Éste es el secreto!

Chicago, EN VIVO – Joven emprendedor Gilang W. Pramana o mejor conocido como Juragan 99Robó la atención nuevamente. No por el negocio esta vez, sino porque logró completarlo. Maratón de Chicago 2025, uno de los eventos de carrera más prestigiosos del mundo que está incluido en los World Marathon Majors junto con Tokio, Boston, Londres, Berlín y Nueva York.

Pero detrás de esa línea de meta, hay una historia de coherencia, compromiso y un estilo de vida saludable que ahora forma parte de la cultura dentro de J99 Corp., la empresa que dirige. Desplázate para saber más, ¡vamos!

De la pasión a la inspiración

Para Gilang, el deporte no es sólo una tendencia pasajera. Se sabe desde hace mucho tiempo que hace campaña activamente por un estilo de vida saludable a través de diversas actividades. Ahora, ha expresado ese entusiasmo en una actividad de running titulada «Running for Passion», que ha utilizado como símbolo de su compromiso por vivir una vida más equilibrada.

«Chicaglow no es sólo correr, sino un símbolo de que todas las grandes cosas comienzan con el primer paso. Todo lo que tenemos que hacer es: #StartJustStart», dijo Gilang W. Pramana en su declaración, citada el jueves 16 de octubre de 2025.

«Para mí, un maratón es un reflejo de la vida. No hay que ir muy lejos de inmediato, pero lo importante es tener el coraje de empezar. Aparte de eso, este Maratón de Chicago también enseña responsabilidad y compromiso para terminar siempre lo que hemos empezado», continuó.

El equipo Chicaglow, iniciado por Gilang hace seis meses, es una prueba de que un espíritu sano puede ser contagioso. Mientras Gilang corría en Chicago, J99 People (el nombre de los empleados de J99 Corp.) brindó apoyo a través de varias formas creativas: desde videos de saludos divertidos y vítores virtuales hasta carreras divertidas simultáneas en varias ciudades de Indonesia vistiendo la misma camiseta que el equipo de Chicaglow.

#StartAjaDulu, del director ejecutivo a todos los empleados

El entusiasmo que Gilang muestra en los deportes también inspira el ambiente de trabajo en J99 Corp. A través del movimiento #StartAjaDulu, la compañía alienta a los empleados a ser más activos, desde cosas pequeñas como estirarse entre el trabajo, subir escaleras hasta participar en carreras divertidas con colegas de la oficina.

«El Sr. Gilang ejemplifica claramente la importancia del equilibrio en la vida. Su entusiasmo por seguir moviéndose y volverse más saludable a través del ejercicio fácil de hacer se ha extendido a la gente de J99 y se ha convertido en una cultura positiva que nos anima a vivir vidas más saludables, felices y productivas», afirmó Ganesya W. Pradana, director ejecutivo de J99 Corp.