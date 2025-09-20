Skip Bayless llama al propietario de la minoría de los Raiders Tom Brady

El doble papel de Tom Brady como analista de color Fox NFL y propietario minoritario de la Las Vegas Raiders ha levantado muchas cejas.

Después de que las cámaras lo atraparon en la cabina de los entrenadores de los Raiders con un auricular en la derrota de la semana 2 ante el Chargers de Los ÁngelesConfirmó lo que muchos han sospechado durante mucho tiempo: que Brady tiene una mano activa para ejecutar el equipo.

Brady no solo charla casualmente con entrenadores y jugadores de los Raiders durante la semana: está completamente conectado mientras mantiene un contacto cercano con el gerente general John Spytek, por El atlético.

Además, su entrenador y socio comercial de larga data, Alex Guerrero, supervisa el personal de capacitación y la fuerza y ​​el acondicionamiento como coordinador de bienestar del equipo. A través de esta configuración, Brady obtiene información directa y actualizaciones sobre la lista.

No obstante, esta configuración de tener un papel práctico con los Raiders y llamar a los juegos para Fox no se sienta bien con la personalidad de los medios deportivos Skip Bayless. Además, el antiguo experto de FS1 y ESPN está llamando a Brady por tratar de hacer ambos roles.

«Todavía está haciendo alarde y burlándose como si fuera la cabra y lo sea». Bayless dijo en un episodio reciente de «Skip & the Arena Gridiron». «Puedes salirte con casi cualquier cosa si eres Tom Brady. Se está saliendo con la suya en este momento porque lo que hizo el lunes por la noche fue el FU más grande para la NFL, y especialmente para Fox, que Thomas Edward Patrick Brady Jr. podría derramar para que el mundo vea. Y él sabe exactamente lo que está haciendo».

Tom Brady nunca iba a ser un dueño de Raiders en ausencia

Si Brady decidió entrar en un elegante La inversión al ser un propietario minoritario de los Raiders pero dejar eso solo y centrarse en ser un analista de colores para Fox, entonces este problema sería inexistente.

Sin embargo, cuando el primero Patriotas de Nueva Inglaterra El quarterback aseguró un porcentaje minoritario de plata y negro, Bayless nunca compró que Brady no se involucraría.

«Te dije desde el principio que había dejado en claro que esto es solo una inversión», agregó Bayless. «Voy a quedarme fuera del camino. Soy un dueño en ausencia. Nunca voy allí. No hablo con nadie. Soy un compañero silencioso. Genial. Sabes, puedes vivir con eso … pero siguieron diciendo que es tan valioso, es un gran activo para la franquicia.

«Entonces Pete Carroll fue hecho la pregunta después y dijo que no, eso no es exacto, pero sí hablamos. Hablas. Hablas, es preciso. Así que hablas con él y habla con Chip Kelly regularmente. Dos o tres veces por semana está participando como asesor, una especie de entrenador no oficial o coordinador del resultado del fútbol.

El ex entrenador de los Raiders habla sobre Tom Brady

El ex entrenador en jefe de los Raiders, Antonio Pierce, declaró recientemente que los equipos de la NFL deberían preocuparse por este doble papel que Brady tiene.

«Esto no tiene precedentes, lo que estamos viendo», dijo Pierce a Adam Schein de Siriusxm Mad Dog Radio (H/T Charla de fútbol). «Creo que me sentiría incómodo si era al revés, para ser honesto contigo. Porque No estás tratando con una persona normal. Tom Brady es la élite de la élite, uno de los mejores mariscales de campo, uno de los mejores jugadores del juego, jugó contra él obviamente, alumno del juego.

«No es difícil para él ver algunas cosas en una práctica del viernes o escuchar cosas en una reunión de producción y ser como, ‘hmm’, y tener cositas. Y serías lo suficientemente tonto como para pensar que no va a compartir eso con los Raiders porque tuvimos esas conversaciones sobre ciertas cosas».