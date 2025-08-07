Skb publicado! El gobierno estableció el 18 de agosto licencia conjunta, no unas vacaciones nacionales

Yakarta, Viva – Gobierno Oficialmente establecido el lunes 18 de agosto de 2025 como Vacaciones juntos Para animar el 80 aniversario de la República de Indonesia.

Esta determinación está contenida en el Decreto Conjunto (SKB) de tres ministros firmados por el Ministro de Religión, el Ministro de Manpower y el Ministro de Reforma Administrativa y Reforma de Burocracia.

Este SKB es un cambio en el SKB anterior, a saber, el número 1017 de 2024, el número 2 de 2024 y el número 2 de 2024, aproximadamente el día Fiesta nacional y vacaciones con 2025.

Este cambio estableció oficialmente una licencia conjunta adicional el 18 de agosto de 2025, el día después de la conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia.

La determinación se celebró en la oficina de PMK Kemenko, jueves 7 de agosto de 2025, que fue presidida por el diputado para el fortalecimiento del carácter y la identidad de la nación, Warsito y el secretario del Ministerio Coordinador para PMK, Imam Machdi.

A través del Ministro Coordinador de PMK, Pratikno, luego el SKB fue firmado por tres ministros, a saber, Ministro de Religión Nasaruddin Umar, Ministro de Manpower Yassierli y Ministro de Reforma Administrativa y Reforma de Burocracia Rini Widyantini.

«Se toma este paso para brindar una oportunidad más amplia para que la comunidad celebre el momento histórico de independencia con el servicio, el semarak y el orgullo nacional», dijo Imam Machdi en su declaración.

Con esta licencia conjunta, el gobierno fomenta la participación activa de la comunidad en diversas actividades, como ceremonias de bandera, competiciones tradicionales, fiestas populares, a actividades culturales y educativas.

Además de fortalecer el espíritu del nacionalismo, también se espera que la adición de licencia conjunta tenga un impacto positivo en el sector turístico y la economía local, a través del aumento de la movilidad y las actividades comunitarias durante los fines de semana largos.

«El gobierno apeló a todas las agencias de gobierno, privado y más amplio para utilizar este momento de manera productiva y responsable para fortalecer la unidad nacional», concluyó el diputado Warsito.