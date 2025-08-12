SK Menag es una prueba del caso de corrupción de la cuota del hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) ha recopilado un número evidencia Con respecto al presunto caso de corrupción para determinar la cuota e implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

Una prueba es decreto (SK) Ministro religioso Número 130 de 2024 sobre Haji soñando Año adicional 1445 Hijri/2024 AD.

«Esa es una prueba», dijo la actuación y ejecución interina del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, South Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Dijo ASEP, el decreto firmado por el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Quyumas el 15 de enero de 2024 se convirtió en una de una serie de evidencia de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

Sin embargo, dijo que el KPK todavía estaba buscando otras pruebas que fortalecieran los supuestos actos penales de corrupción en el caso.

«También profundizaremos cómo se publica el proceso del decreto, porque generalmente en la posición del nivel del ministro, la persona interesada es si realmente está diseñando el decreto en sí o el decreto está listo», explicó.

Por lo tanto, dijo que el KPK exploraría quién daba órdenes relacionadas con la realización del decreto.

«¿Es esta una propuesta de abajo hacia arriba (subordinada a los superiores), o esta es una orden de de arriba hacia abajo (superiores a subordinados)? Eso es lo que estamos explorando», dijo.

Basado en el Ministro de Religión de SK número 130 de 2024, una cuota de peregrino adicional de 20,000 personas se dividió en 10,000 cuotas regulares de Hajj y 10,000 cuotas especiales de Hajj. (Hormiga)