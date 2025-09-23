Situación de inundación después de fuertes lluvias en tres distritos de Marathwada







Una situación de inundación surgió a lo largo de las orillas del río Godavari en Maharashtra’s Los distritos de Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna y Beed el martes después de fuertes lluvias y descargas de agua de las presas, dijeron las autoridades, informaron la agencia de noticias PTI.

Las fuertes lluvias azotaron las áreas de captación de la presa Jayakwadi en Chhatrapati Sambhajinagar y Majalgaon en Beed, ambas ubicadas en la región de Marathwada, desde el lunes por la noche.

«Fue como una nube en algunas de estas áreas», dijo un funcionario de ingresos. Las dos presas estaban casi llenas, y la descarga de agua estaba en marcha de ellas debido a la entrada continua, dijo, informó PTI.

Áreas de Javlala y Ramoda en la captación de Presa de majalgaon recibió lluvia de 160 mm y 120 mm, respectivamente, desde el lunes por la noche, dijo el funcionario.

Las áreas de Gangapur (46 mm), Paithan (92 mm) y Bhendala (52 mm), en el área de captación de la presa Jayakwadi, también recibieron lluvias, dijo, informó PTI.

Por lo tanto, la descarga de agua de las presas Jayakwadi y Majalgaon en el río Godavari alcanzó 1.03 lakh Cusec (pie cúbico por segundo) y 1.15 lakh Cusec, respectivamente, el martes por la mañana, dijo, informó PTI.

Además, el exceso de lluvia se registró en Ghansawgi y Ambad Talukas de Jaalna y Gevrai Taluka en Beed, dijo el funcionario.

Esto condujo a la hinchazón del río Godavari y a una situación de inundación en varias aldeas en Chhatrapati sambinagarJalna y los distritos de Beed, agregó.

Fuertes lluvias en Solapur, Marathwada: CM le pide al departamento de recursos hídricos que coordine con los coleccionistas

Mientras tanto, el primer ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, le pidió el lunes a la administración local que coordinara con el departamento de recursos hídricos estatales que tomen las medidas necesarias en vista de fuertes lluvias en el distrito de Solapur y Marathwada, informó PTI.

Muchos talukas del distrito de Solapur y las áreas circundantes, así como DharashivBeed y Jalna en Marathwada están experimentando fuertes lluvias, dijo la oficina del primer ministro en un comunicado.

«El CM está vigilando la situación. Está en contacto con la administración local. Además, ha instruido al departamento de recursos hídricos para vigilar la situación, tomar las precauciones necesarias y mantener una coordinación constante con los coleccionistas de distrito», agregó PTI.

La coordinación constante debe mantenerse con los oficiales de Maharashtra Krishna Valley Development Corporation y la Corporación de Desarrollo de Riego Godavari Marathwada, la declaración citó a Fadnavis como dijo.

(Con entradas de PTI)





