Situación bajo control: Amir Khan Muttaqi sobre el conflicto entre Afganistán y Pakistán







Afganistán Quiere una resolución pacífica de su conflicto con Pakistán, pero si los esfuerzos no tienen éxito, tiene otros medios, dijo el domingo el Ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi.

Los comentarios de Muttaqi en una conferencia de prensa en la embajada afgana se produjeron en medio de crecientes tensiones entre Afganistán y Pakistán.

Pakistán llevó a cabo ataques aéreos en Kabul el jueves, tras enfrentamientos entre las dos partes.

Muttaqi dijo que la situación ahora está bajo control.

«Queremos una resolución pacífica de la situación, pero si los esfuerzos de paz no tienen éxito, tenemos otras opciones», afirmó. Ministro de Asuntos Exteriores afgano dicho.

«Tenemos buenas relaciones con el pueblo de Pakistán y el gobierno, pero algunos elementos en ese país están tratando de crear problemas», dijo.

Anteriormente, Pakistán respondió a lo que llamó ataques «no provocados» por parte de las fuerzas afganas en zonas fronterizas, destruyendo varios puestos fronterizos afganos, campos de entrenamiento y escondites terroristas, dijeron fuentes de seguridad a PTI el domingo.

El Ministerio de Defensa del gobierno talibán confirmó los ataques la madrugada del domingo y dijo que sus fuerzas habían llevado a cabo «operaciones de represalia y exitosas», informó PTI.

«Si el bando contrario vuelve a violar la integridad territorial de Afganistán, nuestras fuerzas armadas están totalmente preparadas para defender las fronteras de la nación y darán una respuesta contundente». el ministerio dijo, informó PTI.

Las fuerzas afganas atacaron puestos paquistaníes en Angoor Adda, Bajaur, Kurram, Dir y Chitral en Khyber Pakhtunkhwa y Baramcha en Baluchistán.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, calificó los ataques talibanes a los puestos fronterizos como «no provocados» y los acusó de disparar contra civiles.

«Disparar por parte de las fuerzas afganas contra la población civil es una flagrante violación del derecho internacional. Pakistán fuerzas valientes han dado una respuesta rápida y eficaz y no se tolerará ninguna provocación», dijo, informó PTI.

Dijo que las fuerzas de Pakistán están alerta y que Afganistán está siendo respondido con «piedras por ladrillos», informó PTI.

La situación se deterioró entre los dos vecinos tras repetidos ataques terroristas del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), supuestamente utilizando suelo afgano, incluido uno en el inquieto distrito de Orakzai de Khyber Pakhtunkhwa la semana pasada, que se cobró la vida de 11 militares, entre ellos un teniente coronel y un mayor.

El jueves por la noche se informó de explosiones en la capital afgana. Kabul culpado islamabad por los ataques, pero el ejército paquistaní se negó a confirmar o negar su participación.

(Con aportes de PTI)





Fuente