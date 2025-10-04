Siti Nurhaliza insta a la liberación de los voluntarios globales Sumud Flotilla: ¡su misión humanidad!

Kuala Lumpur, Viva – Cantante de Malasia Siti nurhaliza Liberación instada Voluntarios humanitarios Flotilla Global Sumud (GSF) detenido por el ejército sionista israelí en el camino para brindar asistencia para Gaza.

«Como malasio, insto a la liberación inmediata de voluntarios de Malasia arrestados por el ejército sionista», dijo Siti Nurhaliza en un video violado en la cuenta de redes sociales de Instagram, Siti Nurhaliza Tarudin @ctdk Visto en Kuala Lumpur, Malasia, sábado 4 de octubre de 2025.

«Su misión es solo una misión humanitaria», enfatizó

Siti enfatizó que la misión del voluntario humanitario global Sumud Flotilla Murni Pure Humanitarian Mission para brindar ayuda pacíficamente y cumplir con las leyes internacionales.

«Esta detención es una violación de los derechos humanos, en todo el mundo está obligado a hablar y asegurarse de que sean liberados de inmediato», dijo

Anteriormente, el ejército israelí afirmó haber interceptado a todos los barcos que participaron en la flotilla global Sumud, un convoy de asistencia humanitaria que intentó penetrar el bloqueo israelí en las aguas de Gaza

Según los informes Al Jazera El viernes 3 de octubre de 2025, el barco «Marinette» flotado por Polonia se convirtió en el último barco de 44 barcos que participaron en la flotilla global Sumud que fue interceptada por Israel el viernes por la mañana.

Israel, como la Fuerza de Ocupación, había atacado previamente barcos a Gaza, confiscando su carga, e Israel había mantenido a más de 450 activistas en ella.