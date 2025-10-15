Sitharaman pide a los agricultores que aprovechen planes centrales para hacer que la agricultura sea rentable







La ministra de Finanzas de la Unión, Nirmala Sitharaman, instó el miércoles agricultores aprovechar plenamente esquemas centrales como el Pradhan Mantri Formalización de Microempresas de Procesamiento de Alimentos (PMFME) y el Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana (PMDDKY) para transformar la agricultura en una empresa rentable.

Según el PTI, mientras hablaba después de inaugurar el Centro de instalaciones comunes y de capacitación para agricultores en el distrito de Koppal, Karnataka, SitharamanUn diputado del estado de Rajya Sabha, dijo que el gobierno se centra en el desarrollo rural y el espíritu empresarial para aumentar los ingresos agrícolas y generar empleos en las aldeas.

La instalación se estableció con fondos de su MP de Desarrollo de Área Local (MPLAD), con el apoyo de NABARD y el gobierno estatal. Procesará y almacenará 840 toneladas de mango y 600 toneladas de papaya, con productos certificados por la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI). NABARD también ofrece formación para ayudar a los agricultores a aprovechar al máximo el centro.

Llamar a Koppal el «Akshaya Patra del norte» karnataka”, Sitharaman dijo que el proyecto refleja la visión «Vocal for Local» del Primer Ministro Narendra Modi.

Apoyo a los agricultores a través del PMFME y el PMDDKY

Según PTI, destacó que el PMFME, lanzado para apoyar la adición de valor en los productos agrícolas, ha generado avances significativos.

«Desde 2020, se han desembolsado más de 3.700 millones de rupias a los estados. Se han autorizado préstamos de 11.000 millones de rupias para los agricultores y han surgido más de un lakh de agroempresarios», dijo.

En cuanto al PMDDKY, cuyo objetivo es mejorar la productividad agrícola y diversificar los cultivos en 100 distritos de bajo rendimiento, Sitharaman anunció una asignación presupuestaria de 24.000 millones de rupias para 2025-26. Koppal se encuentra entre los distritos que se beneficiarán.

Reformas del GST para apoyar la agricultura

El Ministro de Finanzas también subrayó los recientes IVA Reformas que reducen la carga fiscal sobre el sector agrícola:

Según PTI, dijo, “los impuestos sobre equipos agrícolas, energía solar, tractores y maquinaria agrícola se han reducido del 12 al 5 por ciento o se han eliminado por completo”.

El GST también se ha reducido drásticamente en biopesticidas, micronutrientes y biofertilizantes, todos ellos destinados a ayudar a los agricultores a reducir costos y aumentar la rentabilidad.

Soporte PM-KISAN

Sitharaman señaló además que 43 lakh de agricultores en Karnataka se benefician del PM-KISAN Samman Nidhi Yojana y reciben 6.000 rupias al año en tres cuotas a través de la Transferencia Directa de Beneficios (DBT).

Concluyó agradeciendo al gobierno de Karnataka por su apoyo en la creación de las instalaciones y dijo que está utilizando sus fondos del MPLAD en los siete distritos de Kalyana Karnataka.

