SIT arresta a un funcionario administrativo de Sabarimala en el caso de desaparición de oro







El Equipo de investigación especial (SIT) que investigaba el oro desaparecido del templo de Sabarimala arrestó al ex funcionario administrativo B Murari Babu, dijeron fuentes el jueves.

Babu, quien fue suspendido por la Junta Travancore Devaswom (TDB) luego de la fila de la falta de oro, fue detenido en su residencia en Changanassery el miércoles por la noche, dijeron.

Posteriormente fue trasladado a la Rama del Crimen oficina en Thiruvananthapuram para ser interrogado, dijeron los funcionarios.

Los familiares de Babu llegaron a la oficina del Crimen el jueves por la mañana.

Alrededor de las 10 de la mañana, el SIT registró el arresto de Babu e informó a su familiar sobre el procedimiento, dijeron las fuentes.

Más tarde se les permitió encontrarse con el Babu.

SIT presentará a Babu ante el Tribunal Judicial de Primera Clase en Pathanamthitta por la noche, dijeron los funcionarios.

Es probable que el SIT presente una petición ante el tribunal solicitando la custodia de Babu para un interrogatorio detallado.

Está acusado en dos causas relacionadas con la desaparición de oro de las planchas revestidas de oro del Dwarapalaka (Deidad guardiana) ídolos y los marcos de las puertas del sreekoville (sanctum sanctorum) del templo.

En 2019, cuando el principal acusado, Unnikrishnan Potty, propuso galvanizar los ídolos de Dwarapalaka al TDB, Babu envió la propuesta a la junta, alegando que las placas revestidas de oro estaban hechas de cobre.

Según se informa, volvió a enviar una propuesta similar de Potty en 2025.

Babu se desempeñaba como diputado Comisionado Devaswom en Haripad cuando recientemente fue suspendido del servicio.

La Vigilancia TDB, que llevó a cabo una investigación preliminar, había presentado un informe que levantaba sospechas sobre la participación de ciertos funcionarios de la junta en la extracción de oro de los ídolos de Dwarapalaka y los marcos de las puertas del Sreekovil.

The Vigilance también señaló graves errores cometidos por Babu y otros siete funcionarios de TDB al entregar las placas doradas a Potty.

El SIT, que está investigando el caso por orden del Tribunal Superior de KeralaYa ha arrestado a Potty.

