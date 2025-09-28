Sirviendo con Heart, Contact Center Pegadaian Borong Award en el evento ICCA 2025

VIVA – PT Pegadaiano Volviendo a rascar un logro brillante en la 19a Asociación del Centro de Contacto de Indonesia (ICCA), una competencia a nivel nacional que reunió a las mejores compañías de varios sectores, que van desde finanzas, gobierno, comercio electrónico, logística, servicios públicos. La noche de premiación de ICCA 2025 se celebró en Balai Sarbini Yakarta, el jueves (9/25).

Este año, al evento ICCA asistieron 58 compañías con un total de 41 categorías individuales y 12 categorías corporativas. No a medias, el arduo trabajo producido por PT Pegadaian logró lograr un logro orgulloso en 13 categorías individuales y 3 categorías corporativas, que incluyen:

2 (dos) platino: la categoría individual ‘el mejor agente Digital Público de redes sociales ‘y el mejor agente correo electrónico público digital’

3 (tres) Gold – Categorías corporativas, a saber, «la mejor gestión de costos», «la mejor innovación digital» y «el mejor compromiso de los empleados»

4 (Empat) Bronce – Kategori Individu Meliputi ‘The Best Quality Assurance Digital’, ‘The Best Agent Inbound Publik’, ‘The Best of the Best Agent Voice’ Dan el mejor video de servicio al cliente ‘

El director de PT Pegadaian Network and Operations, Eka Pebriansyah expresó su mayor gratitud y aprecio a todas las personas de Pegadaian que habían trabajado extraordinario. Este éxito es una prueba clara del compromiso de Pt Pegadaian en la promoción de la calidad de los servicios y la innovación en el campo de los centros de contacto.

«Otorgar Lo que se logró en el evento ICCA 2025 fue el resultado del arduo trabajo de todas las personas de Pegadaian, especialmente el equipo de Contact Center que había brindado el mejor servicio para los clientes. Este logro no es el final de nuestro viaje, sino más bien una pasión por continuar innovando y mejorando la calidad de los servicios, por lo que Pegadaian es siempre la principal opción de la gente indonesia «, explicó Eka.

El premio en el evento ICCA al mismo tiempo fortalece la posición de Pegadaian como una empresa de servicios financieros adaptativos, modernos y orientados orientados a la satisfacción del cliente. Con el espíritu de transformación digital y un excelente servicio, una casa de empeño se compromete a continuar trayendo soluciones financieras que sean rápidas, fáciles y seguras para todos los niveles de la sociedad.