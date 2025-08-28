Sirviendo como miembro del DKI Jakarta DPRD, Bebizie todavía estaba en el semestre 3

VIVA – Miembro DKI JAKARTA DPRD, BebizieRecientemente, en el foco público después de la carga de su viaje a Europa, se discutió ampliamente en las redes sociales. En medio de una ola de críticas a la asignación de miembros del consejo que se consideran excesivos, el retrato de la unión de Bebizie con su hija en el extranjero desencadena la percepción pública como una forma de «flexión» o presumir de lujo.

Sin embargo, cantante de dangdut quien ahora se desempeña como miembro de la legislatura apresuradamente proporciona aclaraciones relacionadas con el propósito de su viaje.

Bebizie enfatizó que su visita a los Países Bajos no era solo unas vacaciones, sino para acompañar a su hija que comenzó su educación en la Universidad de Groningen.

No solo eso, Bebizie también reveló el otro lado de su vida que sorprendió al público, es decir, aparentemente fue universitario en la Universidad Cristiana Indonesia (UKI).

A través de cargas en Instagram, el propietario del nombre completo Bebizie Sri Mulyati compartió que estaba sufriendo la conferencia del tercer semestre en el Departamento de Ciencias Políticas, que comenzó desde 2024.

«Alhamdulillah, semestre 3 @ilmu_politik_uki», escribió Bebizie en Instagram Story, citado el jueves 28 de agosto de 2025.

Los pasos de Bebizie para seguir la educación de pregrado en medio de su apretada agenda como miembro de la DPRD y el cantante de Dangdut, cosechan elogios y asombros.

La razón, a pesar de haber ocupado una posición elegante en la Legislatura, acaba de comenzar su educación superior a una edad que ya no es joven. El público también apreció su entusiasmo por continuar aprendiendo, aunque algunos cuestionaron su tiempo y prioridad en medio de temas políticos que eran cálidos, incluidas manifestaciones relacionadas con el parlamento del parlamento indonesio.

Viaje profesional de Bebizie

Bebizie, quien nació bajo el nombre de Sari Sri Mulyati, es ampliamente conocido como un cantante de Dangdut con un estilo escénico distintivo. Comenzó su carrera de canto desde que estaba en la escuela secundaria, apareciendo en varios escenarios pequeños incluso con un salario simple.

En los primeros días de su carrera, se había convertido en un cantante de café, cantando canciones pop antes de finalmente establecerse en el género Dangdut, que había sido su sueño desde que era un adolescente.

El mosquito Night of the Night se convirtió en una de las obras de Bebizie más conocidas, especialmente gracias a sus movimientos icónicos y sensacionales. La aparición de las voces y los bailes logró capturar la atención de la audiencia, convirtiéndolo en uno de los cantantes de Dangdut que fueron calculados.

En 2020, lanzó un sencillo titulado Dong, seguido de una viuda Bolong en 2021, que confirmó cada vez más su nombre en la industria de la música Dangdut.

Bebizie decidió dejar su carrera artística y recurrir a la esfera política. Se unió al Partido Nacional del Mandato (PAN) como su vehículo político. Con el apoyo de Pan, Bebizie avanzó como candidato para un miembro del Consejo de Representantes Provinciales de DKI Jakarta (DPRD) y ganó una victoria al embolsar 15,521 votos.

Ahora, en medio de su apretada agenda como miembro de la DPRD y los estudiantes, Bebizie continúa mostrando su dedicación para contribuir a la comunidad, tanto a través del mundo de la política como a la educación.