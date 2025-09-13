Sirviendo a la red de Internet de la República de Indonesia a la ASEAN, lanzada el satélite Nusantara Lima

Yakarta, Viva – La primera empresa satélite privada en IndonesiaPt Pasifik Satelit Nusantara, lanzado con éxito Satélite nusantara lima (SNL) para orbitar con el cohete Falcon 9 propiedad de Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), de Cape Canaveral, Florida, Estados Unidos (EE. UU.) El jueves 11 de septiembre de 2025 hora local.

Leer también: Indonesia es después de que el portaaviones italiano Giuseppe Garibaldi, el mapa marítimo de la ASEAN puede cambiar drásticamente.



El presidente de PSN, Adi Rahman Adiwoso, dijo que SNL es la mayor capacidad de 160 gigabit por segundo (GBP) en Asia, para proporcionar servicios de acceso a Internet en todo el archipiélago a Filipinas y Malasia.

«Este satélite desempeñará un papel importante en el fortalecimiento de la capacidad nacional para el mercado interno, el acceso equitativo a Internet, el desarrollo de aspectos tecnológicos de telecomunicaciones, el fortalecimiento de los recursos humanos basados ​​en el espacio, la mitigación de desastres, el monitoreo ambiental y el sector de defensa y seguridad», dijo ADI en su declaración, el sábado 13 de septiembre, 2025.

Leer también: El primer ministro Anwar Ibrahim prohíbe la visita al Ministro de Malasia en el extranjero





Ilustración satelital china.

Él dijo que el éxito del lanzamiento de SNL fortaleció aún más las capacidades y credibilidad de Indonesia, como uno de los jugadores importantes en la industria del espacio global.

Leer también: PM Anwar Ibrahim afirmó ser llamado Prabowo cuando dirigió la reunión: nuestra relación es única



Este éxito muestra que Indonesia puede crear infraestructura de servicios basada en Internet, así como un impulso para compilar una hoja de ruta de la industria espacial nacional.

«Por lo tanto, los ideales de Indonesia de convertirse en un país soberano en la gestión del espacio de forma independiente se pueden realizar más rápido», dijo Adi.

También expresó su gratitud por el trabajo duro y la fuerte colaboración entre PSN y el Boeing Satellite System International Inc., y SpaceX, así como un fuerte apoyo del gobierno indonesio para que el lanzamiento de SNL fuera sin problemas según el plan.

«Con el 80 ° espíritu de independencia, esperamos que la presencia de SNL pueda tener un impacto significativo en varios aspectos de la vida y apoyar al gobierno indonesio a realizar una soberanía espacial», dijo.

Para obtener información, el lanzamiento de SNL está previsto que se llevará a cabo el lunes (8/9) hora local. Sin embargo, de acuerdo con los procedimientos operativos estándar, el lanzamiento debe posponerse debido a factores no técnicos debido a la lluvia acompañada de rayos. SNL está programado nuevamente lanzado El martes (9/9), pero el clima aún no es compatible, por lo que debe posponerse por segunda vez.

En el tercer día, el cohete se declaró incapaz de deslizarse debido al clima que no apoyaba y los pequeños obstáculos técnicos en el cohete. El experimento de lanzamiento de SNL por cuarta vez se realizó el jueves (11/9).