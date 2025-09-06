Sirva a la comunidad para disfrutar de unas largas vacaciones, Pertamina permanece alerta para suministrar energía en toda Indonesia

VIVA – Sirviendo a la gente que disfruta de unas largas vacaciones de viernes a domingo del 5 al 7 de septiembre de 2025, PT Pertamina (Persero) asegura que todas las líneas de negocios estén alertas para satisfacer las necesidades de suministro de energía del pueblo indonesio. Desde aguas arriba, procesando hasta aguas abajo, las operaciones de Pertamina continúan funcionando, fortalecen el suministro y la operación de la infraestructura energética, BbmGas y GLPG nacionalmente seguro y suave.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, dijo que Pertamina, junto con todas las subsidios y subsidiarias, se movieron para satisfacer las necesidades energéticas de la comunidad durante las vacaciones en el momento religioso del cumpleaños del profeta Muhammad Saw.

«Nos aseguramos de que la infraestructura energética de Pertamina Group funcione de manera óptima, para que pueda garantizar que el suministro de combustible, gas y GLP esté disponible en cantidades suficientes durante este largo fin de semana», dijo Fadjar.

Según Fadjar, en este momento de vacaciones, en el lado aguas arriba, las actividades de perforación continúan funcionando bien, incluso en los campos en tierra (tierra) y en alta mar (en alta mar). La producción aguas arriba se activa para suministrar el suministro de petróleo crudo para las refinerías nacionales.

«Seis refinerías de Pertamina continúan operando completamente para producir combustible y GLP. También continuamos comprometidos con presentar productos energéticos confiables para la comunidad», agregó Fadjar.

Continuó la suposición de gas de Pertamina, también aseguró que la distribución de gas a todos los clientes, a saber, los sectores industrial, de transporte y doméstico. Por lo tanto, todos los clientes pueden continuar moviéndose durante estas vacaciones.

En cuanto al sector aguas abajo, la flota de petroleros y los barcos de apoyo administrados por el marino y logística integrados de suministro, continúan operando para distribuir energía a todo el archipiélago.

Mientras tanto, en el negocio de servicios de consumo a través de la suministro de comerciales y comerciales, todos los terminales BBM y GLP funcionan de manera óptima. Los agentes de ventas minoristas, como las estaciones de servicio, los agentes y las bases de GLP, también aún abiertos para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Fadjar agregó, para garantizar que todas las líneas de negocios, Pertamina también monitoreara directamente en el campo o digitalmente a través de Pertamina Digital Hub.

«Pertamina anticipa un aumento en el consumo de energía durante estas vacaciones. Esperamos, con la preparación de Pertamina, la comunidad puede tomarse unas vacaciones con calma», explicó.

Para facilitar la información sobre los productos, servicios y promociones de BBM y LPG en todas las regiones del archipiélago, la comunidad puede acceder a Mypertamina o comunicarse con Pertamina Call Center 135.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.