Siri fue acusado de tocar al usuario, Apple no aceptó

Yakarta, Viva – El fiscal francés ha abierto una investigación penal de Manzana Sobre la acusación de que el asistente de votación Siri Recopile y analice el registrador del usuario sin permiso apropiado.

La investigación ha sido encomendada a la Agencia Francesa contra la Cultura Siber, dijo la Oficina del Fiscal de París para Politico Y ReutersComo se cita el martes 7 de octubre de 2025.

La investigación siguió la queja presentada en febrero por una ONG francesa, basada en el testimonio de denunciante Thomas Le Bonniec, ex empleado del subcontratista de Apple, dijo que escuchó miles de grabaciones de Siri como parte del trabajo de control de calidad en 2019.

Según los informes, Le Bonniec trabajó en los Servicios Técnicos del Globe en Irlanda, donde revisó y dio anotación al clip de audio para ayudar a aumentar la precisión de Siri.

Dice a Politico Que el material a veces revela «momentos íntimos e información confidencial», que puede usarse para identificar a los usuarios.

El periodista acogió con beneplácito la investigación y dijo que la investigación permitiría que las «preguntas urgentes fueran respondidas», incluyendo cuántas grabaciones se hicieron desde el lanzamiento del Siri y dónde se almacenaron los datos.

Un representante de Apple en Francia dijo Politico Que la compañía «nunca usa datos Siri para crear un perfil de marketing, nunca lo proporcione para la publicidad y nunca se los venda a nadie por ningún motivo».

Apple también le dijo Reuters Que han apretado el control de privacidad de Siri desde 2019, y nuevamente se endurecieron este año.

La compañía declaró que la conversación con Siri «nunca se compartió con los vendedores o se vendió a los anunciantes».

En enero de 2025, Apple también enfatizó que no ahorrarían «interacción de registros de audio con Siri, a menos que el usuario acordara explícitamente».

Anteriormente, Apple había enfrentado una demanda acción de clase Similar a los EE. UU., Donde el asistente de votación de Siri está acusado de registrar accidentalmente conversaciones personales, que son revisadas por los contratistas de tercera parte como parte del control de calidad.

A principios de este año, el gigante tecnológico aprobó un acuerdo de US $ 95 millones (RP1.5 billones), aprobado por el juez federal el mes pasado.