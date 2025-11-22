SIR para la purificación de la lista de votantes: Amit Shah en Gujarat







Ministro del Interior de la Unión amit shah El viernes dijo que la victoria de la NDA liderada por el BJP en las encuestas de Bihar era un mandato contra los infiltrados en el país porque los ciudadanos nunca favorecerán a los partidos que apoyan a esos inmigrantes ilegales.

Shah dijo que algunos partidos políticos se oponen a la revisión intensiva especial (SIR) en curso porque quieren asegurarse de que los nombres de los infiltrados permanezcan en los padrones electorales. Calificó el SIR como una “depuración” de la lista de electores.

Se dirigió a las celebraciones del Jubileo de Diamante de la BSF (Día de la 61.ª elevación) en Bhuj, en Distrito Kutch de Gujarat.

“Hoy, la BSF [Border Security Force] se dedica a prevenir la infiltración en todas las fronteras del país. Detener la infiltración no sólo es esencial para la seguridad nacional sino también para proteger el sistema democrático del país de la contaminación”, dijo Shah.

«Sin embargo, algunos partidos políticos están tratando de debilitar la campaña antiinfiltración del gobierno», dijo, y agregó: «Quiero dejar claro que deportaremos a todos los infiltrados de este país. Ésta es nuestra resolución». La oposición, incluido el Congreso de Trinamool en Bengala Occidental, donde se celebrarán elecciones a la Asamblea el próximo año, se ha opuesto al SIR, alegando que amenaza con privar de sus derechos a miles de votantes.

Shah destacó que SIR es un proceso para asegurar y purificar la democracia de la India y dijo que todos los ciudadanos deberían apoyarlo plenamente.

Durante las celebraciones del Jubileo de Diamante de BSF, Shah elogió su papel en Zonas afectadas por los maoístas. Agradeció los esfuerzos conjuntos de todas las fuerzas de seguridad y afirmó que la India estará libre de la amenaza maoísta muy pronto.

El Ministro del Interior dijo que hasta ahora, 2013 valientes soldados de las BSF han hecho el sacrificio supremo para asegurar las fronteras del país. La BSF tiene 193 batallones y una fuerza de más de 2,76 lakh jawans. Actualmente, la fuerza vigila y vigila más de 2.289 kilómetros de la frontera con Pakistán y más de 4.095 kilómetros de la frontera con Bangladesh.

«Ministro del Interior incapaz»

El viernes, el Congreso de Trinamool atacó a Shah por sus comentarios sobre el SIR, acusándolo de utilizar la “retórica de infiltrado” para atacar a Bengala Occidental y alegando que el Centro había fallado en materia de seguridad nacional.

La diputada del TMC, Sagarika Ghose, llevó el ataque más allá y buscó directamente La dimisión del Sha.

«El señor Amit Shah es un Ministro del Interior singularmente incapaz. Si entran infiltrados, es su fracaso», afirmó.

Oficial a nivel de stand se suicida en Gir de Gujarat

Un maestro de escuela enviado a trabajar como Oficial de nivel de stand (BLO) supuestamente se suicidó en el distrito Gir Somnath de Gujarat el viernes, y su familia afirmó que dejó una nota citando «estrés mental y agotamiento» debido al SIR de los censos electorales como razones detrás de la medida extrema.

El profesor, Arvind Vadher, se ahorcó en su casa en la aldea de Devli, en Kodinar taluka, alrededor de las 6.30 de la mañana, dijo un funcionario.

Vadher era profesor en una escuela primaria gubernamental en la aldea de Chhara en Kodinar, y recientemente se le asignó el cargo de OBL para el ejercicio de Revisión Intensiva Especial en curso.

En la supuesta nota de suicidio dirigida a su esposa, Vadher culpó al Señor deber por dar el paso extremo.

