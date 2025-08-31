Sir Ejercicio: Residentes en Bengala Malda, Murshidabad Rush por documentos de nacimiento







Los residentes de las comunidades minoritarias en los distritos fronterizos de Bengala Occidental de Malda y Murshidabad se han apresurado a las oficinas municipales, los panchayats de Gram y los tribunales locales para obtener documentos que prueban sus lugares de nacimiento y fechas, en medio de temores de un Revisión intensiva especial (Señor) de los rollos electorales, informó PTI.

Según los informes, en Malda, los intermediarios están cobrando Rs 1.900 para ayudar a los residentes a preparar declaraciones juradas y enviar solicitudes en línea para los certificados de nacimiento.

Grupos De 50 a 80 personas están siendo llevadas a los tribunales locales, mientras que los cafés cibernéticos se benefician de la mayor demanda de copias digitales y duras, dijo un defensor local.

«La mayoría que busca estos documentos son de la comunidad minoritaria, y esta tendencia se ha intensificado en los últimos 15-20 días», agregó el defensor.

Subhamay Basu, presidente en el consejo y TMC El concejal del municipio de English Bazar, dijo que el aumento ha aumentado significativamente la carga de trabajo del personal cívico.

«Se observan largas colas en los contadores designados, y siguen creciendo todos los días. Estamos asignando más personal y hemos establecido una celda especial para administrar la prisa, asegurando que ningún caso quede desatendido», afirmó.

Un funcionario del distrito señaló que las personas provienen de 146 áreas de Malda de 146 gramos de Malda, incluidas Ratua, Kaliachak y Sujapur, así como otras regiones dominadas por las minorías.

«Declaraciones juradas emitido por un notario público ya no son suficientes. Ahora se requiere verificación del presidente del municipio, Panchayat Pradhan y el magistrado judicial. Los residentes están interesados ​​en completar esto rápidamente a pesar de los compromisos diarios. Asegurar que sus casos sean infalibles a la luz de Sir se ha convertido en una prioridad ”, dijo el funcionario.

Sin embargo, Sulekha Choudhury, ex Gram Panchayat Pradhan de Pardeonapur Sobhapur, dijo que la presión en su área es mínima.

En Jalang, Raninagar, Domkal, Beldanga, Hariharpara, Suti, Samsherganj y Farsa de Murshiidabad, un funcionario del distrito dijo que la prisa por «corregir y procurar» certificados de nacimiento también se ha intensificado.

«En los últimos 15-20 días, oficinas de BLOS, BDO, municipios y Panchayats han visto un aumento.

«Temen ser deportados a Bangladesh, a pesar de que han vivido aquí durante generaciones. Las conversaciones en los puestos de té locales y las noticias en las redes sociales alimentan aún más su ansiedad», agregó.

El presidente del distrito de TMC Murshidabad, y miembro del Parlamento (MP), Abu Taher, dijo: «Si bien las minorías estaban ansiosas por SIR anteriormente, después de la orden de la Corte Suprema, están menos preocupados por perder los derechos de voto. Estamos educando a las personas para que mantengan documentos en orden sin pánico. No permitiremos que Sir en Bengal Occidental, que es parte de la estrategia divisiva de BJP utilizando el EC en orden» «.»

Reconoció que una pequeña sección, en su mayoría aldeanos mayores, aún puede estar ansioso, pero los programas de divulgación están en curso para disipar los temores.

La Comisión Electoral envió una carta al Secretario Principal y las Autoridades de Distrito el 27 de agosto con respecto a la revisión de las listas electorales. Las elecciones de la Asamblea en Bengala Occidental están programadas para el próximo año, informó PTI.

(Con entradas PTI)





