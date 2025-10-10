Sintiéndose diligente en la oración pero viviendo duro, Buya Yahya renunció a

VIVA – El fenómeno de que muchas personas vivan bien, aunque sea raro salat A menudo plantea preguntas en la comunidad. No son pocos los que se preguntan por qué hay personas que parecen alejadas de la obediencia, pero su sustento es tranquilo y su vida suficiente.

Buya Yahya En una de sus conferencias explicó que cada criatura tiene su propia medida de sustento que ha sido determinada por Allah SWT. A los humanos sólo se les asigna intentar rendirse, no comparar a otras personas.

«Cuando mires a otras personas, no mires el lado negativo. Sólo reza para que Alá les dé orientación», dijo Buya Yahya en una transmisión en YouTube Al-Bahjah TVViernes 10 de octubre de 2025.

ilustración de oración/oración/oración

Buya Yahya enfatizó la importancia de ser justo al juzgar a otras personas. Puso un ejemplo: alguien puede no orar pero es diligente en dar caridad, mientras que también hay personas que no oran y son tacaños.

«Me gustaría que fuera rico, que nunca rece pero que sea diligente en dar limosna. ¿Qué es mejor que alguien a su lado que no reza, es tacaño? Por eso no debemos estar acostumbrados a mirar a las personas desde el lado negativo», dijo.

Según él, en lugar de estar ocupado evaluando las deficiencias de los demás, lo mejor es rezar para que reciban orientación y bien.

Orar para que otros mejoren, dijo Buya Yahya, es mucho más importante que criticar. Esta actitud también refleja el corazón y la sinceridad de la religión.

Buya Yahya también enfatizó que la oración no es un medio para buscar sustento, sino más bien una forma de obediencia a Allah. Mientras tanto, el sustento ha sido regulado por el Creador desde el nacimiento hasta la muerte.

«¿Orar para ganar dinero? Busque el dinero adecuado para trabajar. Ahí está la oración adecuada, ¿verdad?», dijo.

Añadió que si alguien siente que lo ha intentado pero su sustento no es fácil, podría ser parte de la prueba de Allah. «Esto significa que puedes estar entre la gente del cielo que estuvo en la miseria durante mucho tiempo. Pero no te adelantes a la voluntad de Alá, tal vez la próxima semana seas rico», concluyó.

Al final, Buya Yahya recordó a los musulmanes que siguieran siendo Husnudzon para Alá, no envidiaran a los demás y continuaran multiplicando la oración del Profeta Mahoma. Debido al hecho de que la medida de la bendición de la vida no está en muchas riquezas, sino en la paz del corazón y ridha de Allah Todopoderoso.