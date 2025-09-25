Sintiendo sabotaje, Secretario General de las Naciones Unidas de Trump Surati debido al Teleprompter muerto: ¡esto no es una coincidencia!

Nueva York, Viva – Presidente Estados Unidos de América (Como) Donald Triunfo afirmó ser ‘saboteado tres veces’ al visitar la sede de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025. Planea enviar una carta al Secretario General PBB Antonio Guterres Exigir una investigación inmediata de lo que él llama «sabotaje» Eso.

«Una gran desgracia ocurrió en las Naciones Unidas ayer, no, no dos, ¡sino tres eventos muy malvados! … Esto no es una coincidencia, este sabotaje es tres veces en las Naciones Unidas. Deberían estar avergonzados», escribió Trump sobre la verdad social el miércoles.

«Envié una copia de esta carta al Secretario General, y exigí una investigación inmediata. No es de extrañar que la ONU no pudiera llevar a cabo las tareas que se suponía que debían hacer», dijo.

Leer también: El discurso de Prabowo en las Naciones Unidas se considera como un símbolo de la autoconfianza y la diplomacia nacional





El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso en la 80a Asamblea General de la ONU, (9/23)

Trump dijo que la escalera mecánica se apagó de repente cuando él y su esposa, Melania Trump, estaban en ella. Entonces el Teleprompter no funciona cuando da un discurso, y los altavoces mueren cuando da un discurso.

«No me importa hablar sin Teleprompter porque el Teleprompter no funciona. Aun así, todavía me gusta estar aquí», dijo Trump al abrir su discurso en la sede de la ONU informó New York Post, Miércoles 24 de septiembre de 2025.

«Solo puedo decir que cualquiera que opere este teleprompter está en grandes problemas», explicó, agregó que la audiencia lo recibió.

Trump también estaba molesto con un incidente de escalera mecánica en el edificio de la ONU, murió de repente poco después de que él lo pisó. Trump con Melania finalmente subió las escaleras de la escalera mecánica.

«Estos son los dos elementos que obtuve de las Naciones Unidas. Las escaleras mecánicas fueron dañadas y dañadas del teleprompaper. Muchas gracias. Y por cierto, ahora está funcionando.

Leer también: El mensaje entregado por el presidente Prabowo Subianto fue muy fuerte



Servicio Secreto de EE. UU. Manos DVers

El Servicio Secreto de los Estados Unidos está investigando si la interrupción de la escalera mecánica y el teleprompter durante la visita de Trump y Melania a la Sesión de la Asamblea General de la ONU (UNGA) fue el resultado de la piratería intencional.

El martes, una fuente de la ONU dijo que la escalera mecánica en la sede de la ONU que transportaba a Trump y Melania se detuvo debido al mecanismo de seguridad accidentalmente activo.

El portavoz del Secretario General de la ONU, Stephane Dujarric, explicó que el mecanismo de seguridad predeterminado en los escalones de la escalera de escalera probablemente fue desencadenada por los camarógrafos que grabaron la llegada de Trump y su esposa.

El mecanismo está diseñado para evitar que las personas u objetos atrapen o atraigan a los engranajes. «El camarógrafo puede desencadenar accidentalmente la función de seguridad», dijo Dujarric a los periodistas, y agregó que el camarógrafo vino de la delegación de los Estados Unidos.