Sintiendo que sus personalidades son similares, Eva Manurung le pide a Dewi Perssik que sea su nuera

Jacarta – Madre Virgo, Eva Manurungvuelve a estar en el foco público después de expresar su opinión sobre la actual polémica entre su hijo y su ex nuera, Inara Rusli.

Eva dijo abiertamente que desde el principio no aprobaba del todo los planes de boda de Virgoun e Inara Rusli. Con el paso del tiempo, la relación familiar se volvió cada vez más tensa, especialmente después de que los dos se separaron oficialmente. ¡Vamos, desplázate más!

Más recientemente, cuando fue estrella invitada en el podcast de Melaney Ricardo, Eva volvió a hablar de sus esperanzas con respecto a la figura femenina que acompañará a Virgoun en el futuro.

Según Eva, actualmente se sabe que su hijo es cercano a varias mujeres. Sin embargo, destacó que Virgoun ahora no sólo busca una compañera de vida, sino alguien que esté dispuesto a asumir el papel de madre de sus tres hijos.

Curiosamente, Eva reveló que ya tiene una figura que se considera adecuada como potencial yerno, es decir, un famoso bailarín. Dewi Persik. Eva admitió que había transmitido esta intención directamente a Dewi Perssik varias veces.

La razón es que siente que tiene caracteres similares al cantante que familiarmente se llama Depe.

«Cuántas veces le he dicho a Dewi Persik si quiere ser mi nuera. Porque la mitad de Dewi Persik me tiene en ella. Su lucha, esto tiene mi carácter», dijo Eva Manurung, citada el lunes 19 de enero de 2026.

Eva Manurung añadió que este deseo no sólo lo había expresado una vez. Incluso dijo que había hablado tres veces con Dewi Perssik sobre este asunto.

Según Eva Manurung, la respuesta de Depe fue positiva. Sin embargo, Dewi Perssik tiene una petición importante antes de seguir adelante: primero quiere que le presenten a Virgoun y a su familia para que puedan conocerse.

«Mami, déjame presentarte primero. Caminemos en familia primero, comamos primero, esto primero», dijo Eva imitando las palabras de Dewi Perssik.

Lamentablemente, la reunión prevista no pudo realizarse porque no se encontró el momento adecuado. Eva Manurung también se dio cuenta de que la situación de la familia Virgoun todavía estaba llena de varios problemas que debían resolverse primero. Por lo tanto, pidió a Dewi Perssik que tenga paciencia y espere hasta que las condiciones sean más propicias.