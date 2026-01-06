Sintiendo que su figura fue hecha para morir, Rubén Onsu: ¡Aún estoy vivo!

Jacarta – Últimas cargas Rubén Onsu en Instagram ha vuelto a llamar la atención. El presentador y comediante de repente se convirtió en un tema candente de conversación luego de compartir una publicación satírica. Esta publicación se consideró llena de significado e inmediatamente provocó varias especulaciones entre los internautas.

En una carga de fondo negro, Rubén escribió una frase corta pero penetrante. ¿Qué es eso? Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Todavía estoy vivo, entonces, ¿quién hizo morir a la figura?» escribió Rubén Onsu, citado el martes 6 de enero de 2026.

Esta frase fue reforzada por el canto de la canción «Astagfirullah» de Opick, que utilizó como música de fondo, como para describir la ansiedad interior que sentía.

Rubén no añadió muchas palabras a la descripción de la carga. Solo incluyó un emoji de un par de ojos mirando hacia la izquierda. Este emoji a menudo se interpreta como un símbolo de prestar atención a algo, lo que implica sospecha o da una señal de que algo está siendo observado. La breve carga inmediatamente generó miles de comentarios de los internautas.

No pocos internautas vincularon la subida a la vida personal de Rubén, especialmente a su relación con su exmujer, Sarwendah. Esta sospecha surgió porque Rubén reveló anteriormente que tuvo dificultades para conocer a sus dos hijas, Thalía y Thania, luego de su divorcio.

De los miles de comentarios que llegaron, la atención del público se centró en un comentario que le gustó directamente a Rubén Onsu. Se considera que este comentario representa los sentimientos de Rubén y ofende la figura de Giorgio Antonio, de quien recientemente se dijo que es el nuevo amante de Sarwendah.

«Aún no estoy oficialmente casado pero me han enseñado a llamarte papá. Creo que es demasiado, a menos que al padre biológico no le importen los niños», escribió un internauta que le gustó a Rubén.

El comentario continuó con elogios a Rubén como padre.

«Rubén es tan cariñoso que trabaja duro de mañana a mañana y sólo duerme unas horas por el bien de su mujer y sus hijos. Sigo a Rubén desde su etapa con Olga», añadió.

Sin embargo, la situación cambió cuando la carga y los comentarios de Rubén fueron compartidos nuevamente por la cuenta de chismes @ssmedia_id. En lugar de recibir simpatía, Rubén recibió duras críticas. Muchos internautas lo ven como la persona que abandonó por primera vez a Sarwendah y a los niños desde su divorcio en septiembre de 2024.