Sinta Wahid CS admite ser el garante de Delpedro et al

Yakarta, Viva – El Movimiento Nacional de Conciencia (GNB) establece su disposición para ser el garante para seis activistas que ahora están en el estado sospechar Casos de presunta incitación en una manifestación caótica en Yakarta a fines de agosto de 2025.

La declaración fue entregada directamente por figuras nacionales que también son miembros del GNB, Lukman Hakim Saifuddin, después de que el grupo de GNB se reuniera con el jefe de policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri y el subdirector del general de brigada de policía Dekananto Eko Purwono en el Edificio Promotor, martes 23 de septiembre de 2025.

«El segundo está relacionado con el garante, hemos acordado que el Movimiento Nacional de la Conciencia es una parte inseparable del esfuerzo de suspensión. Por lo tanto, el punto es que estamos dispuestos a convertirnos en suficientes garantes», dijo.



Director Delpedón de Delpedro Marhaen

Aun así, Lukman enfatizó que GNB no quería interferir en los asuntos legales que estaban siendo procesados ​​por los investigadores. Según él, su partido solo enfatizó que los derechos humanos de los activistas respetaban remotamente durante el proceso legal.

«Con respecto a la acusación, nosotros, desde la conciencia de la nación, no queremos ingresar al área del proceso legal.

Anteriormente informaron, varias figuras nacionales que eran miembros del Movimiento de Conciencia de la Nación Kompak (GNB) estaban presentes para visitar a los activistas detenidos después de la demostración caótica a fines de agosto pasado.

La esposa del cuarto presidente de la República de Indonesia Abdurrahman Wahid o Gus Dur, Sinta Nuriyah, uno que estaba presente. Con un simple velo y guiado por una silla de ruedas, SINTA llegó al edificio del promotor. Había saludado y saludado a los periodistas.

No solo SINTA, la línea de otros caracteres presentes hizo que la llegada de GNB sea cada vez más autorizada. Entre ellos, ex ministro de religión, Lukman Hakim Saifuddin, el ex presidente de KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, la hija de Gus Dur, que también es una activista Inayah Wulandari Wahid, académica Karlina R. Supelli, presidenta de PGI PDT. Gomar Gultom, Cendekiawan Komaruddin Hidayat, al Comisionado de Komnas Ham Beka Ulung Hapsara.

Para tener en cuenta, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el director ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), luego Syahdan Husein (SH) que es un administrador de Instagram @Gejayanmalmalu. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.