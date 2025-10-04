Sinopsis y horario de la serie secreta de la escuela secundaria

VIVA – La industria del entretenimiento digital de Indonesia nuevamente ofrece un espectáculo que estimula la adrenalina a través del lanzamiento de la última serie titulada «Escuela secundaria secreta«. Esta serie no es solo una adaptación ordinaria, sino la evolución de un trabajo de universo alternativo (AU) que fue viral en la plataforma Tiktok, un fenómeno que luego fue nombrado novela de best seller por el autor, Queena.

Producido como resultado de la colaboración entre Vio Y Maxstream, una serie de género de drama adolescente, thriller, misterio y acción, han comenzado a estrenar el 3 de octubre de 2025.

Esta muy esperada serie está protagonizada por las filas de jóvenes actores talentosos, incluidos Isaiah Abraham como el actor principal, acompañado de Tissa Biani, Febriant Teja, Ryan Winter, Florian Rutters, Rafly Altama, Bianura y una serie de otros jugadores que están listos para encender la historia completa de este títere.

Misión disfrazada en una escuela de élite

«Secret High School» lleva a los espectadores al entorno de la escuela secundaria de Sudharma, una institución que posee un oscuro secreto detrás de su brillante reputación. El centro de la historia se basa en el personaje de Shaka (Isaiah Abraham), un joven oficial de policía de la unidad de inteligencia que se vio obligado a asumir el papel de un nuevo estudiante. Este disfraz se lleva a cabo sobre la base de un motivo personal urgente: investigar la desaparición del hermano menor, Seno (Febrantic Teja), que es estudiante en la escuela.

La partida de Seno provocó misteriosamente sospechas en Shaka. Él cree que la pérdida del hermano menor tiene una relación cercana con el programa de intercambio de estudiantes organizado por la escuela, una sospecha que luego lo arrastró a una red de crimen más grande.

Secret Alliance revela conspiración

En un esfuerzo por descubrir el velo oscuro que envolvió la escuela secundaria de Sudharma, Shaka encontró un aliado inesperado en Azka, un mejor amigo de Seno. Azka, quien también tiene una profunda sospecha de actividades secretas escolares, se une a Shaka para encontrar la verdad. Esta asociación es la clave para cavar información en medio de un entorno lleno de intriga y amenazas.

Sin embargo, la investigación llevada a cabo por Shaka y Azka reveló gradualmente un hecho más sorprendente. El caso de la pérdida de Seno es solo el comienzo, una «entrada» a una conspiración a gran escala que tiene el potencial de poner en peligro la seguridad de todos los estudiantes e incluso la reputación escolar.