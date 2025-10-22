‘Sinners’ ‘Severance’ y ‘The Studio’ nominadas a los premios Color

“pecadores”, “Ruptura” y “The Studio” se encuentran entre los películaluz nominados a los Color Awards 2025.

Los premios honran a los profesionales del cine, la televisión, el contenido comercial y digital que han demostrado excelencia en la etalonaje del color durante el último año.

En el frente de largometrajes teatrales, Kostas Theodosiou de FotoKem está nominado por su trabajo en “Sinners” junto a Damien Vandercruyssen de Harbor por “Mickey 17”, Adam Glassman de Goldcrest por “Nosforatu”, Máté Ternyik por “The Brutalist” y Gareth Spensley de Company 3 por “The Phoenician Scheme”.

En televisión, Tom Poole de Company 3 está nominado por “Severance”, Damien Vandercruyssen de Harbor por “The Studio”, Peter Doyle de PostWorks NY por “Disclaimer” y Jean-Clement Soret de Company 3 por “Andor”.

Las otras cuatro categorías son comercial, video musical, destacado (que reconoce el talento anónimo) y talento emergente que reconoce el trabajo de coloristas de entre 18 y 35 años. Todos los ganadores se anunciarán en el Premios FilmLight Color el 16 de noviembre. La ceremonia tendrá lugar en EnergaCamerimage en Toruń, Polonia.

Vea la lista completa de nominados a continuación.

Característica teatral

“Mickey 17» – calificado por Damien Vandercruyssen en Harbour

“Nosferatu” – etalonada por Adam Glassman en Goldcrest

“Pecadores» – calificado por Kostas Theodosiou en FotoKem

«El brutalista» – etalonada por el colorista Máté Ternyik

“El plan fenicio” – calificado por Gareth Spensley en la Compañía 3

Serie de TV / Episódica

“Andor” (temporada 2, episodios 4, 9, 12) – calificado por Jean-Clement Soret en la Compañía 3

«Descargo de responsabilidad» (temporada 1) – calificado por Peter Doyle en PostWorks NY

«Ruptura» (temporada 2) – calificado por Tom Poole en Company 3

“El Estudio” (temporada 1) – calificado por Damien Vandercruyssen en Harbour

Comercial

Bluff Bounce, “Prólogo” – etalonado por la colorista independiente Franziska Heinemann

Gucci, “Siempre tendremos Londres” – calificado por Tim Masick en Company 3

KFC, “Obsession” – calificado por Mark Gethin en Trafik

Revista Office, “Michael Shannon: Una reflexión sobre la vida, el arte, la unidad y lo divino”, calificada por Dylan Hageman en House Post

Vídeo musical

Bad Bunny, “Nuevayol” – gradación de Dante Pasquinelli en Ethos Studio

Damiano David, “Next Summer” – etalonada por Valerio Liberatore en Frame by Frame

Maggie Rogers, “In the Living Room” – calificada por Jake White en Company 3

Wren Evans, “Save the Music” – etalonada por Sam Howells en Ethos Studio

Premio destacado

«Duchoň» – calificado por Ondřej Štibingr en PFX

“Buen tiro” – calificado por Connor Bailey en House Post

“La hija del cóndor” – calificado por Leo Fallas en Fermento Color

“Nawi, querido futuro yo” – calificado por la colorista Marina Starke

Talento Emergente