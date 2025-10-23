Singapur y Hong Kong se convierten en paraísos de las family office, ¿está Indonesia preparada para seguirles el ejemplo?

Jacarta – En un mundo cada vez más incierto, desde la agitación geopolítica hasta los riesgos digitales cada vez más complejos, las familias súper ricas del mundo están cambiando la forma en que administran su riqueza. Para ellos, salvaguardar la riqueza ya no se trata sólo de ganar más dinero, sino de garantizar la continuidad del poder y el legado a través de generaciones.

Este fenómeno es claramente visible en el último informe Julius Baer Family Barometer 2025, elaborado con PwC Suiza, y revela que oficina familiar es ahora el «centro de control» de los conglomerados mundiales.

Este informe muestra que los multimillonarios ya no se centran sólo en invertir, sino en construir sistemas que sean capaces de mantener la estabilidad financiera y los valores familiares durante las próximas décadas.

oficina familiarque originalmente solo se conocía como la oficina administrativa de una familia adinerada, ahora se ha convertido en una entidad comercial estratégica que administra todos los aspectos de las finanzas de una familia, desde inversiones, bienes raíces hasta filantropía, impuestos e incluso educación.

Explosión Oficina familiar en Asia

Según un informe de Julius Baer, ​​sólo alrededor del 40 por ciento de las familias ultrarricas del mundo tienen una family office. Sin embargo, esta cifra está creciendo rápidamente, especialmente en Asia.

Singapur Y Hong Kong en dos importantes centros de crecimiento, con Singapur registrando un aumento notable, con más de 2.000 oficinas unifamiliares en pie a finales de 2024. Este número se ha multiplicado por diez en tan solo los últimos años.

El costo y la complejidad siguen siendo los principales obstáculos para establecer una family office. Sin embargo, muchas familias ricas están adoptando sistemas híbridos, en los que algunas funciones como la filantropía, la ciberseguridad o el cumplimiento legal se subcontratan, mientras que las decisiones de inversión y la gobernanza permanecen internas.

«El establecimiento de un family office realmente depende de las condiciones específicas de la familia», dijo María Eugenia Mosquera, jefa de servicios de Family Office de Julius Baer, ​​​​citada por Business Insider, el jueves 23 de octubre de 2025.

Añadió que factores como el nivel de riqueza, la complejidad empresarial y las necesidades de los miembros de la familia deben ser «evaluados y analizados en profundidad» para que la estructura formada sea realmente adecuada y eficaz.

Curiosamente, por primera vez en el informe de Julius Baer, ​​“construir un legado familiar” se encuentra entre las tres principales prioridades de las élites globales. Ahora muchas familias multimillonarias están comenzando a redactar constituciones familiares y declaraciones de misión para consagrar los valores que quieren transmitir de generación en generación.