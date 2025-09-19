Singapur selecciona ‘Stranger Eyes’ como contendiente al Oscar

Singapur ha aprovechado «Ojos más extraños«Como su presentación oficial para el 98 Premios de la Academia‘Mejor categoría de película internacional, la Comisión de Cine de Singapur ha revelado.

El thriller de vigilancia, escrito y dirigido por Yeo Siew HuaHizo la historia como la primera película de Singapur seleccionada para la competencia principal en el Festival de Cine de Venecia, donde se estrenó en la 81ª edición. El drama psicológico atmosférico explora temas de vigilancia, dolor e identidad.

Esto marca la segunda presentación del Oscar de Yeo después de «A Land Imagined», que ganó el leopardo de oro en Locarno y representó a Singapur en 2018.

«Es un verdadero honor representar a Singapur nuevamente por segunda vez desde mi película anterior», dijo Yeo. «Gracias a todos los que me han dado esta oportunidad de explorar cómo nos estamos mirando a través de esta película. Es importante mantener vivas nuestras historias y continuar diciendo historias que importan».

«Stranger Eyes» es una coproducción internacional que involucra a empresas de Singapur, Taiwán, Francia y Estados Unidos, incluidas Akanga Film Asia, Volos Films, Films de Force Majeure y Cinema inutil. Después de Venecia, la película abrió el Festival de Cine de Cine Golden Horse de Taipei y el Festival Internacional de Cine de Singapur en 2024. Playtime maneja las ventas internacionales, mientras que el movimiento del cine se lanza en los Estados Unidos

La producción recibió el apoyo de la Autoridad de Desarrollo de Medios de InfoComm y la Comisión de Cine de Singapur bajo el Programa de Progresión de Talento de Medios.

El productor Fran Borgia de Akanga Film AsiaSaid: «Comenzamos a desarrollar ‘Stranger Eyes’ hace 10 años y no podría haber logrado este gran privilegio para ser el representante de los Oscars de Singapur sin la creencia y el apoyo de la IMDA y la SFC, así como a nuestros socios de coproduction. Estamos orgullosos de que un Municipal de Municitales como ‘Stranger Ojos, que refleja la Precia de Singapore, puede mostrar la Casa de la Nación.

Yvonne Tang, directora ejecutiva asistente de IMDA, destacó el alcance internacional de la película, señalando que se ha proyectado en más de 10 territorios y refleja la creciente fuerza de las producciones hechas con singapur junto con otras nueve películas que se estrenaron en los principales festivales, incluidos Cannes, Toronto y Busan este año.