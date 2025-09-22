Sinergias de coproducción de India-Corea destacadas en Busan Market

El mercado de contenidos y cine asiáticos de Busan organizó un panel animado sobre colaboraciones de India-Corea bajo el banner «Sinergias de la India-Corea: New Horizons en las coproducciones», que reúne a los responsables políticos, productores y figuras de los medios para discutir cómo las dos industrias pueden forjar vínculos más profundos.

La sesión presentó a Prithul Kumar, secretario conjunto (transmisión) para el Ministerio de Información y Radiodifusión de la India; actor-productor Arfi Lamba; Presidente de los estudios de antología Choi Jae-Won; CEO de LME Studios, Heo Youngkook; Personalidad de los medios Abhishek Gupta; y Nishikant Singh, subdirector de misión en la Embajada de la India en Seúl.

Kumar describió el marco de incentivos de la India, subrayando que las producciones internacionales, incluidos los proyectos coreanos, pueden acceder a reembolsos de hasta $ 3.6 millones, con aprobaciones otorgadas en tan solo 18 días. «Nuestros acuerdos de coproducción significan que las películas pueden calificar como películas nacionales en ambos países, abrir mercados y maximizar el apoyo», señaló.

Choi destacó la de su empresa Remake del éxito de taquilla indio «Drishyam» para el mercado coreano, describiéndolo como «un paso histórico para unir tradiciones de narración de cuentos». HEO discutió su próxima animación 3D «Astro Station», hecha en colaboración con un estudio de socios indios, acreditando la calidad visual del proyecto al ecosistema VFX de rápido crecimiento de la India.

Lamba calificó las industrias creativas de Asia «The New Superpower», que señala la experiencia de la India en Backend VFX para Disney, Pixar y Marvel. «Este es el momento de tomar el pie delantero, globalizarse y recuperarse más rápido a través de recursos compartidos», dijo.

Gupta, con sede en Seúl y apodado «El indio más famoso de Corea», enfatizó la afinidad cultural y la necesidad de romper los estereotipos sobre el cine indio. «El público coreano todavía piensa en las películas indias como solo epopeyas de canciones y bailes, pero los espectadores más jóvenes están listos para historias impulsadas por la acción y en capas», dijo.

Singh agregó que el aumento de la participación del festival y los intercambios de talento podrían «crear un puente real» entre las industrias, mientras que todos los panelistas acordaron el potencial de que las historias indo-coreanas resuenen en Asia y más allá.